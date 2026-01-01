Si chiama Ettore è il primo nato del 2026 all’Aou Senese. Nel 2025, 820 nascite all’ospedale di Siena

Si chiama Ettore il primo nato del 2026 all’Azienda ospedaliero-universitaria Senese. Ettore è nato alle ore 8:38 del 1° gennaio, per la felicità di mamma Elena e babbo Enrico.

Il piccolo Ettore coi genitori e lo staff medico

L’ultimo nato del 2025 invece è Mattia ed ha visto la luce alle ore 12:38 del 30 dicembre, accolto tra le braccia dei genitori Maria Grazia e Domenico.

Il piccolo Mattia con i genitori e lo staff medico

Complessivamente, nel 2025, sono stati 820 i bambini e le bambine nati all’ospedale di Siena, di cui 454 maschi e 366 femmine. 809 il numero dei parti di cui 13 gemellari.