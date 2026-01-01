Uscita di Capodanno in barca, tradizione rispettata per la Canottieri San Miniato

Anche quest'anno la Canottieri San Miniato ha rispettato la tradizione dell'Uscita di Capodanno in barca, tradizione che si ripete ogni anno dal 1995. Di buon ora nonostante la temperatura rigida si sono ritrovati molti atleti della canottieri che sono i usciti sulle imbarcazioni di canottaggio e canoa. Alla manifestazione erano presenti i componenti del consiglio direttivo, molti soci, genitori dei ragazzi e curiosi accorsi a vedere la particolare manifestazione. Gli armi una volta usciti in acqua hanno formato un corteo che ha sfilato davanti alla sede della società. In testa i canoisti poi a seguire barche da canottaggio nelle differenti specialità.

Finita la sfilata gli equipaggi si sono schierati davanti ai pontili di discesa per la foto di gruppo. La regia della manifestazione, diretta personalmente dal Presidente Enzo Ademollo, ha avuto poi un seguito per il discorso inaugurale alla presenza del Sindaco Simone Giglioli, del delegato provinciale del Coni Giacomo Gozzini, e dell'assessore del Comune di San Miniato Matteo Squicciarini. Ademollo, preso la parola, ha ha invitato i presenti ad osservare un minuto di silenzio per ricordare la recente scomparsa del Presidente della Federazione Italiana Canottaggio Davide Tizzano, e poi ha relazionato sulla situazione del impianto di canottaggio e canoa che aspetta da troppi anni interventi importanti sia per la messa in sicurezza sia per definire l'impianto idoneo alle norme federali per poter ospitare gare nazionali. Il Sindaco Giglioli ha affermato che l'amministrazione da lui presieduta sta cercando insieme alla Regione Toscana di arrivare in fondo a questo percorso. Anche il delegato provinciale del Coni Giacomo Gozzini nel suo più breve discorso ma conciso ha detto che si passi quanto prima dalle parole ai fatti.

La manifestazione si è conclusa con il brindisi inaugurale.

Fonte: Ufficio Stampa