Va in pensione il gonfaloniere Luciano Massa, gli auguri del sindaco di Empoli

Ultimo giorno dell'anno e anche ultimo giorno di lavoro per il gonfaloniere del Comune di Empoli, Luciano Massa, che è stato salutato dal sindaco Alessio Mantellassi con un messaggio sui suoi canali online, ricordando anche l'aneddoto che lo lega al dipendente comunale.

"Luciano Massa, storico dipendente del settore manutenzioni, da molti anni anche gonfaloniere, va in pensione oggi. - ha scritto il sindaco Mantellassi - Con Luciano feci la mia prima uscita, giovanissimo consigliere comunale, in rappresentanza del Comune a Sant’Anna di Stazzema. Poi, dopo, abbiamo condiviso molti momenti. Grazie Luciano per il tuo servizio ad Empoli e al Comune e ora…buona vita!"