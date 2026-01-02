Firenze, 18enne accoltellato in piazza del Duomo durante i festeggiamenti di Capodanno

Firenze apre il 2026 in modo amaro con il ferimento di un 18enne in Piazza del Duomo durante i festeggiamenti di Capodanno. È successo intorno all'1 del primo gennaio, quando un ragazzo tunisino è stato accoltellato per motivi ancora da accertare. Il giovane sarebbe stato colpito a un gluteo nell'area pedonale tra il Battistero e il palazzo vescovile.

Allertato il 118, il 18enne è stato trasportato in codice verde al Pronto Soccorso di Santa Maria Nuova a Firenze. Nei pressi della farmacia della piazza - chiusa a quell'ora - sono state trovate delle tracce di sangue.

I carabinieri, intervenuti sul posto, indagano in cerca dei responsabili e per ricostruire la dinamica dell'aggressione.

Niccolò Banchi

Notizie correlate