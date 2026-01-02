Il Baule dei Sogni arriva alla 41esima edizione: debutto con la Befana al Teatro Verdi

La rassegna Il Baule dei sogni arriva quest’anno alla quarantunesima edizione e si attesta come la più longeva rete regionale dedicata al teatro per le nuove generazioni, che vede collaborare in sinergia la Fondazione Toscana Spettacolo onlus e Giallo Mare Minimal Teatro con i Comuni di Castelfranco di Sotto, Montopoli val d’Arno, Santa Maria a Monte e Santa Croce sull’Arno e San Miniato. Una rete che genera uno dei più importanti programmi, progetti di teatro per ragazzi, scuole e famiglie a livello nazionale.

Il debutto del Baule quest’anno avviene ne giorno dell’Epifania: lunedì 6 gennaio i bambini potranno assistere a uno spettacolo bellissimo.

Al Teatro Verdi di Santa Croce sull’Arno arriva la Befana L’ Omino dei sogni e l’omino delle nuvole, liberamente ispirato a Gli Omini di Gianni Rodari

con Alice Bachi, immagini di Daria Palotti, animazioni multimediali Giovanna Mastantuoni, luci e audio Roberto Bonfanti. Età consigliata: dai 4 anni

L’Omino dei Sogni è Arturo che dal suo grande sacco seleziona i sogni adatti a colorare il buio, scegliendone uno grande per Saverio che ha paura del lupo o Tito che in genere non ha molto appetito o Leonardo campione della bugia. Ogni notte tutti i bambini, i più piccoli o i più esperti, aspettano, statene certi, per sognare insieme ad occhi aperti. L’Omino delle Nuvole è Noè, e trasporta il pubblico in un mondo così antico che tutto era bambino, piccino, tanto che il pollo al massimo era un pulcino e la torta era grande come un pasticcino. Una storia dove essendoci Noè, c’è anche un gran temporale ma anche un arca di bambini, chi bruno, chi biondo che con gran fantasia salvarono il mondo.

Il programma del Baule dei sogni prosegue poi per le tre domeniche di gennaio: 11 gennaio Trecce rosse di Teatro del Drago, 18 gennaio Fiabe dolci, dolci da fiaba di Ortoteatro, infine il 25 gennaio La grande sfida tra il riccio e la lepre di Teatro Glug.

È in via di definizione la programmazione del Baule dei sogni al Teatro comunale di Santa Maria a Monte, che si terrà nei mesi di maggio e giugno.

Inizio spettacolo alle 17 se non diversamente indicato. Biglietti 3 euro per i bambini e 4,5 euro per gli adulti. Il 6 gennaio a ogni bambino pagante verrà regalata una calza della befana.

Per informazioni e prevendite di tutti questi spettacoli ci si può rivolgere a Giallo Mare Minimal Teatro(via P. Veronese, 10 - Empoli) 0571/81629-83758 o scrivere a biglietteria@giallomare.it.

Fonte: Giallo Mare Minimal Teatro - Ufficio stampa