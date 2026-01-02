'Befana 2026', a Empoli scattano le misure di sicurezza

Sta per arrivare l’evento conclusivo della kermesse “Empoli Città del Natale”: la discesa ed il salvataggio della “Befana 2026” in piazza Farinata degli Uberti. Il programma (presentato questa mattina 2 gennaio 2026 in conferenza stampa) prevede un corteo composto da befane, befanotti e Re Magi, con partenza da piazza Guido Guerra e attraversamento delle vie del centro storico fino a piazza Farinata degli Uberti, dove la manifestazione proseguirà con la discesa della Befana dalla sommità del campanile della Collegiata di Sant’Andrea, con l’ausilio dei Vigili del Fuoco.

Pertanto è stata emessa l’ordinanza sindacale n. 1 del 2 gennaio 2026 per motivi di tutela della sicurezza pubblica e di decoro urbano.

FOCUS ORDINANZA - Divieto assoluto, dalle 16 alle 18 del 6 gennaio 2026 in piazza Farinata degli Uberti e nelle vie limitrofe dell’area ZTL e dell’area pedonale ai titolari o gestori di qualunque attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai titolari di attività di commercio dei prodotti alimentari e, in genere, a tutte le attività abilitate alla vendita di bevande, alle attività artigianali con vendita di beni alimentari di produzione propria e non, di vendere per asporto bevande in contenitori e bicchieri in vetro e in lattine; è possibile, nel rispetto delle norme sopra richiamate e nella fascia oraria di apertura al pubblico dell’esercizio, di somministrare bevande in contenitori e bicchieri di vetro esclusivamente all’interno dei propri locali; è consentita la vendita per asporto delle bevande, previa spillatura o mescita in bicchieri di carta o plastica.

A tal fine i titolari o gestori di attività di somministrazione di alimenti e bevande sono responsabili della corretta applicazione di quanto disposto e dovranno adottare, nei confronti dei propri avventori, le necessarie misure di informazione e di controllo per chiunque frequenti l'area esterna o interna interessata dallo svolgimento della manifestazione di introdurre e di consumare, nelle suddette aree, cibi e bevande mantenuti in contenitori di vetro e lattine e di abbandonare i suddetti contenitori fuori dagli appositi raccoglitori; per chiunque frequenti l'area esterna o interna interessata dallo svolgimento della manifestazione il divieto di detenzione di bombolette spray contenenti principi urticanti.

Il mancato rispetto delle disposizioni sarà punito, salvo che non costituisca più grave reato, ai sensi del Regolamento di Polizia Urbana.

