Torna la Befana a Empoli tra festa e solidarietà: discesa e salvataggio in piazza dei Leoni

L’evento conclusivo di “Empoli Città del Natale” che regalerà divertimento ma anche tanta solidarietà pensando alle persone più fragili e meno fortunate. Il centro storico si vestirà di calze, colori e chicchi tra befane, befanine, befanotti, musica e spettacoli per assistere alla discesa e al salvataggio della “Befana 2026” in piazza Farinata degli Uberti.

Il penultimo fine settimana del periodo natalizio sarà dedicato alla vecchietta più amata da grandi e piccini con una gran bella novità: dal negozio di fiori di ‘piazza dei Leoni’ sarà posizionata per la prima volta la ‘calza sospesa’, cucita dalle mani preziose delle volontarie e dei volontari della Compagnia di Sant’Andrea che sarà il simbolo di questa edizione della manifestazione come dono per raccogliere tutto quello che hanno portato le festività natalizie e che può essere donato a chi ne ha bisogno. Ci saranno dei banchini con il personale della Misericordia a cui lasciare il nostro ‘dono’ per la calza sospesa.

Il programma dell’iniziativa che si svolgerà a Empoli il 6 gennaio 2026 (come da tradizione) è stato presentato questa mattina (venerdì 2 gennaio 2026) dall’assessore al Commercio del Comune di Empoli, Adolfo Bellucci; Claudio Del Rosso, presidente della Compagnia di Sant’Andrea con il vice presidente Freddy Lavezzo; Vincenzo Caserta, capo distaccamento dei Vigili del Fuoco di Empoli e Daniele Casini, capo area Assistenza e Soccorso della Misericordia di Empoli.

“Tutto pronto per il fine settimana dedicato alla nostra storica Befana che organizziamo grazie ai Vigili del Fuoco dal 2018 e che ogni anno trova la collaborazione delle tante associazioni – afferma l’assessore al Commercio del Comune di Empoli, Adolfo Bellucci -. La Befana ha una bella storia ed è il finale che la città attende con trepidazione a coronamento di queste festività che hanno portato tanti visitatori nella nostra città e quest’anno lanciamo anche una iniziativa di solidarietà a cui la nostra comunità saprà rispondere: la prima volta della ‘calza sospesa’ per aiutare coloro che sono meno fortunati. Insieme rappresentiamo una bella realtà nella quale si rinnova sintonia e sinergia e questo ci permette di organizzare iniziative per tutta la città riempiendoci di gioia”.

PROGRAMMA

Si comincia la mattina del 6 gennaio 2026, alle 10.30, con la consegna delle calze alle bambine e ai bambini del reparto Pediatria dell’ospedale San Giuseppe di Empoli che saranno consegnate dalle volontarie e dai volontari della compagnia di Sant’Andrea e nel pomeriggio altre calze arriveranno dalla Misericordia di Empoli. Doni e tanti sorrisi ai piccoli ospiti.

La festa avrà inizio dalle 16 in piazza Farinata degli Uberti dove tra sorprese, musica e intrattenimento si animerà tutta la piazza intorno alla fontana del Pampaloni, all’Albero più grande della Toscana, alla Giostra dei cavalli e alla bellissima Collegiata di Sant’Andrea.

Poi alle 17 partirà il corteo composto da 20 befanine e befanini e befane accompagnati dai Re Magi che percorreranno piazza Farinata degli Uberti, via Giuseppe del Papa, piazza della Vittoria dove si uniranno i personaggi delle mascotte per poi tornare in via del Giglio e arrivo in piazza Farinata degli Uberti.

Alle 17.45 nasi all’insù, ecco la Befana che in ‘sella’ alla sua magica scopa, scenderà dalla sommità del campanile della Collegiata di Sant’Andrea e sarà salvata dai Vigili del Fuoco del Distaccamento di Empoli grazie ai loro mezzi di soccorso presenti per l’occasione.

E poi sempre in piazza, befane, befanine e befanini distribuiranno a tutti i bambini delle confezioni di caramelle davvero deliziose.

Promotori dell’evento i Vigili del Fuoco, sezione Empoli, in collaborazione con “Empoli città del Natale”, la Compagnia di Sant’Andrea, Comune di Empoli e Misericordia Empoli.

LE DICHIARAZIONI

“La Befana è una iniziativa nata nel 2018 e dalla sua prima edizione siamo orgogliosi di presentarla ogni anno – ha sottolineato Vincenzo Caserta -. Un nostro collega si traveste da Befana e con le competenze e professionalità che servono in questi casi, si cala giù dal campanile della Collegiata di Sant’Andrea per poi essere ‘salvato’ dai colleghi. È una manifestazione davvero coinvolgente e noi siamo sempre a disposizione”.

“Esprimo gratitudine verso l’amministrazione comunale che è sempre presente e sensibile a queste iniziative che hanno bisogno di idee e supporto da parte di tutti e questa sintonia è fondamentale – ha dichiarato Claudio Del Rosso -”

“Una iniziativa che ogni anno ha aggiunto sempre qualcosa dalla prima edizione nel 2018 – ha commentato Freddy Lavezzo – che grazie ai Vigili del Fuoco è nata ed oggi siamo qui di nuovo a portare la Befana con una bella novità: la calza sospesa, un faro che si accende, che rappresenta quel dono che ognuno di noi può portare pensando a chi è in difficoltà ed è il simbolo di qualcosa che cresce. La festa comincerà dalle 16 in poi con animazione in piazza Farinata, poi il corteo storico in tutte le vie del centro fino alla discesa della Befana con il salvataggio. E vi aspettano non solo ‘carbone’ ma anche tanti dolcetti”.

“La Befana 2026 porta un bel gesto di solidarietà verso coloro che non hanno trascorso dei bei momenti in questo periodo natalizio – evidenzia Daniele Casini -. Noi come Misericordia oltre a garantire il supporto logistico tecnico alla manifestazione, siamo impegnati e vicini ogni giorno a coloro che hanno bisogno e ringrazio fin da subito tutte le cittadine e i cittadini di Empoli che daranno il proprio contributo portando qualcosa per la calza sospesa”.

