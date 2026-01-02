La Befana dei Vigili del Fuoco: un grande evento per Pistoia il 6 gennaio

Pistoia si prepara a vivere uno degli eventi più attesi dell’anno: La Befana dei Vigili del Fuoco, in programma il 6 gennaio, dalle 16 alle 18, in piazza del Duomo. Questo appuntamento, che si rinnova ogni anno dal 1994, è organizzato dall’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale – Sezione di Pistoia odv - in collaborazione con il Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Pistoia e il sostegno del Comune di Pistoia.

L’evento si distingue per la sua unicità e il suo forte legame con la tradizione cittadina. Infatti, La Befana dei Vigili del Fuoco è diventata nel tempo una delle manifestazioni più partecipate della città, capace di attrarre oltre 5.000 persone ogni anno. Il momento culminante della festa è l’arrivo della Befana, che "vola" sopra piazza del Duomo grazie alle spettacolari manovre dei Vigili del Fuoco, calandosi dal Campanile, alto 66 metri, per regalare un’emozionante sorpresa a tutti i bambini presenti.

L'evento sarà arricchito da uno spettacolo dal vivo che precederà l’arrivo della Befana. Con la partecipazione del Vigile del Fuoco Matteo Spagnesi insieme a Lorenzo Branchetti, attore e conduttore televisivo, volto noto della Rai per la sua partecipazione a programmi “La Melevisione”, “La prova del cuoco” “Lo Zecchino d’Oro” e attualmente inviato speciale nel programma “Bar centrale”, condotto da Elisa Isoardi e in onda su Rai uno. Grazie anche a questo intrattenimento per grandi e piccini, la giornata sarà ancora più speciale e festosa.

Inoltre il 6 gennaio saranno donate 700 calze ai bambini all’entrata in piazza del Duomo grazie a Conad Nord Ovest, che l’Amministrazione ringrazia per questa importante iniziativa che renderà felici tanti bambini.

Festa della Befana, gli appuntamenti della mattina. Il 6 gennaio la giornata si apre con lo sport e il gioco: dalle 8.30 alle 12.30, presso la Palestra Anna Frank di Pistoia, si svolgerà “La Befana a canestro”, torneo di minibasket che vedrà la partecipazione di oltre 300 bambini, a cura di Wolf Basket Pistoia A.S.D. Un appuntamento che unisce attività sportiva, socialità e spirito di festa. Alle 10, da piazza San Francesco, prende il via “Luci d’Oriente: i Re Magi arrivano a Pistoia”, il tradizionale corteo storico che attraversa le vie principali del centro cittadino accompagnando i tre Re Magi fino alla Cattedrale di San Zeno, dove presenteranno i loro doni alla Sacra Famiglia del Presepe Vivente. A seguire, alle ore 11, si terrà la solenne Celebrazione Pontificale dell’Epifania, presieduta dal vescovo Fausto Tardelli.

La Festa della Befana è una tradizione profondamente radicata nella città, dal 1994 è diventata un appuntamento pubblico aperto a tutti, in origine destinato ai figli dei dipendenti dei Vigili del Fuoco. Ogni anno, oltre cento Vigili del Fuoco del Comando di Pistoia e volontari dell’Associazione Nazionale prestano la loro opera in modo completamente gratuito, rendendo possibile uno spettacolo che unisce emozione, sicurezza e solidarietà.

Con questa manifestazione, che si svolge ogni anno il 6 gennaio, Pistoia Città del Natale saluta le festività, confermandosi come un progetto che valorizza le tradizioni più autentiche, il volontariato e il senso di comunità. La Befana dei Vigili del Fuoco è, infatti, un’occasione di festa condivisa che coinvolge tutta la città, unendo le persone in un evento che celebra la magia delle festività e l’impegno di chi opera con generosità per il bene comune.

Raccolta fondi per dei Vigili del Fuoco in corso Gramsci. Il 6 gennaio prenderà il via la campagna di raccolta fondi destinati al recupero dell’ex caserma storica di corso Gramsci che, sarà destinata ai giovani attraverso l’attività della Cooperativa Intrecci. Il progetto prevede anche la riqualificazione dell’annesso Giardino Paolo Novelli, Vigile del Fuoco che nel 1996 perse la sua giovane vita nel tentativo di salvare quella di due operai. Chiunque potrà contribuire collegandosi al sito IDEAGINGER.IT, seguire il progetto LA CASERMETTA.

Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio Stampa

