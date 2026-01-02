Capodanno di vandalismi a Fiesole, indagini su esplosioni e danni

Indagini in corso a Fiesole dopo i gravi episodi di vandalismo avvenuti nella notte di Capodanno in piazza dei Mezzadri, nella frazione di Caldine. Petardi e botti sarebbero stati lanciati anche ad altezza d’uomo, contro vetrine e all’interno dei cestini dei rifiuti, provocando esplosioni e danni, oltre a un principio di incendio alle decorazioni natalizie.

Il sindaco Cristina Scaletti, insieme alla giunta comunale, ha effettuato un sopralluogo per verificare l’entità dei danni. È stata disposta una pulizia straordinaria dell’area e sono stati ascoltati residenti ed esercenti. Contestualmente, le autorità competenti hanno acquisito i filmati delle telecamere di videosorveglianza per ricostruire l’accaduto e individuare i responsabili.

“Quanto avvenuto in piazza Mezzadri nella notte di Capodanno non può essere tollerato e non lo sarà”, si legge in una nota pubblicata sui canali social del Comune, che sottolinea come solo per puro caso non si siano registrati feriti o conseguenze più gravi.

L’amministrazione comunale ha annunciato che valuterà in futuro misure più restrittive sull’uso dei fuochi d’artificio, per garantire maggiore sicurezza e la tutela dei beni collettivi.

Notizie correlate