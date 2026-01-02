Mega rissa a colpi di sedie e tavoli in Piazza del Duomo a Firenze durante la notte di Capodanno

Sedie, sgabelli e tavoli lanciati per aria e addosso alle persone. Queste le spaventose immagini dei video diventati virali sui social, che mostrano un gruppo di persone intenti in una mega rissa in piena Piazza del Duomo durante il Capodanno. Tutto è stato filmato dai passanti e dai residenti dei palazzi circostanti, mentre, sotto gli occhi increduli di centinaia di spettatori in piazza, il gruppo devastava tavoli e sedie di un locale. Dura la condanna di Fratelli d'Italia, che in una nota ha definito il gesto "una violenza brutale, gratuita, senza alcun senso" e denuncia il silenzio inaccettabile dell'amministrazione comunale.

"Le immagini della mega rissa avvenuta in Piazza Duomo feriscono profondamente Firenze e i fiorentini – hanno commentato in una nota Francesco Torselli, eurodeputato di Fratelli d'Italia, il consigliere comunale di Fratelli d'Italia Alessandro Draghi e il presidente di Gioventù Nazionale di Firenze Simone Sollazzo –. Una violenza brutale, gratuita, senza alcun senso, esplosa nel cuore della città, in una delle piazze più belle del mondo e, almeno sulla carta, tra le più presidiate. Scene che lasciano sgomenti e che impongono una riflessione seria: com’è possibile che tutto questo sia accaduto proprio lì, sotto gli occhi di tutti?"

A preoccupare FdI, ci sarebbe il "silenzio assordante" della sindaca di Firenze, Sara Funaro, che non avrebbe condannato il gesto. Dura la condanna alla sindaca per aver affermato "che il Capodanno fosse filato tutto liscio, facendo finta che nulla fosse successo", si legge nella nota.

"Ci chiediamo se siamo di fronte a semplice incompetenza o a qualcosa di peggio: un atteggiamento doloso, figlio di una gestione della città sempre più caratterizzata da una comunicazione da regime e da un rapporto conflittuale con la verità. Firenze non merita narrazioni edulcorate né propaganda, ma verità, sicurezza e rispetto".

"È legittimo domandarsi se questi siano i 'nuovi fiorentini' ai quali la sinistra vuole fare regalie ideologiche come lo ius scholae. È questo il modello di integrazione che viene proposto? È questo il rispetto che merita Firenze, la sua storia, la sua bellezza e i suoi cittadini? Firenze ha bisogno di risposte, non di silenzi. Ha bisogno di sicurezza, non di slogan. E soprattutto ha bisogno di un’amministrazione che abbia il coraggio di chiamare i problemi con il loro nome e di affrontarli, invece di negarli", concludono nella nota.

Durante la notte di capodanno, sempre in piazza del Duomo a Firenze, un 18enne era stato accoltellato e portato al Pronto Soccorso.

