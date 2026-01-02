Centotre anni per la signora Clara De Vicariis: una vita dedicata alla cultura tra Napoli, Milano e Marina di Pisa

Il Comune di Pisa ha fatto gli auguri alla signora Clara De Vicariis in occasione del suo 103esimo compleanno. Nei giorni scorsi l’ha incontrata nella sua residenza a Marina di Pisa l’assessore Virginia Mancini, omaggiandola di un mazzo di fiori e una pergamena con gli auguri del sindaco di Pisa, Michele Conti.

Nata nel 1922, Clara De Vicariis è cresciuta tra Napoli e Avellino, all’interno di una famiglia fortemente legata alla cultura, alla musica e all’attività imprenditoriale. Laureata in lettere moderne, ha lavorato presso la Biblioteca Nazionale di Napoli e, nel corso della sua vita, ha coltivato numerosi interessi, dallo studio del pianoforte e delle lingue classiche alla passione per la montagna e il mare, dedicandosi anche a discipline allora poco praticate dalle donne della sua generazione, come lo sci, l’arrampicata e la vela. Durante la Seconda guerra mondiale ha conosciuto a Napoli Luigi Franco Imperatore, di origine pisana, che ha sposato nel 1952. Dopo aver vissuto a Milano, nel 2000, con il pensionamento del marito, la famiglia ha scelto di trasferirsi stabilmente a Marina di Pisa, località già frequentata durante le vacanze estive, dove Clara vive oggi circondata dall’affetto dei figli e dei nipoti.

All’incontro erano presenti anche i familiari, che hanno condiviso questo importante traguardo.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio stampa