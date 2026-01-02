Cerreto Guidi: tre nuovi defibrillatori donati al Comune

Prosegue il percorso del progetto “Cerreto Guidi cardio-protetta”, promosso dall’Amministrazione comunale per aumentare la sicurezza e la tutela della salute pubblica. In questo contesto, il Comune ha recentemente accolto tre importanti donazioni di defibrillatori (DAE), che andranno a rafforzare la rete di dispositivi salvavita presenti sul territorio.

Due defibrillatori semiautomatici sono stati donati dal Ristorante Adriano di Cerreto Guidi, che ha scelto di sostenere concretamente il progetto comunale contribuendo all’ampliamento delle postazioni DAE. I dispositivi, completi di quanto necessario per la loro installazione, saranno collocati in punti strategici del territorio. La terza donazione proviene dall’Associazione Sportiva Dilettantistica “Generazione Cerro 24”, che ha donato un defibrillatore acquistato grazie al ricavato del Torneo di calcio “Memorial Denise Baldi”. Il dispositivo, idoneo anche all’uso pediatrico e dotato di teca di protezione e piantana, sarà installato in Piazza XX Settembre, area particolarmente frequentata e sede abituale delle iniziative sportive dell’associazione.

“Ringrazio chi ha donato i defibrillatori – sottolinea la Sindaca Simona Rossetti –sono segnali importanti di collaborazione tra istituzioni, associazioni e attività economiche del territorio. La sicurezza e la tutela della salute sono una responsabilità collettiva: ogni nuovo defibrillatore installato aumenta concretamente le possibilità di intervento tempestivo in caso di emergenza”.

Le donazioni sono state formalmente accettate dalla Giunta comunale nella seduta del 30 dicembre e i dispositivi entreranno a far parte del patrimonio dell’Ente, inserendosi nella rete comunale dei DAE prevista dal progetto “Cerreto Guidi cardio-protetta”. L’obiettivo è rendere sempre più capillare la presenza di strumenti salvavita nei luoghi pubblici e promuovere una cultura diffusa della prevenzione.

“È inoltre in fase di organizzazione il momento inaugurale delle nuove postazioni, occasione di ringraziamento ai donatori- dichiara l’assessore al sociale Andrea Lavecchia- l’Amministrazione comunale sta lavorando per realizzare questo evento per Sabato 14 febbraio, giornata dedicata all’amore, scegliendo come titolo “L’amore per la vita”, a sottolineare il valore profondo del progetto”.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio Stampa