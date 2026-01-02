Comitato San Jacopino denuncia: "Nuove spaccate e auto razziate"

Simone Gianfaldoni, presidente del comitato Cittadini attivi San Jacopino, inizia il 2026 con una denuncia sui social. Su Instagram il Comitato ha parlato di nuovi atti vandalici e furti in zona. Di seguito la nota.

"Il nuovo anno riprende come lo abbiamo lasciato e non poteva essere diversamente. Continuiamo a dire e denunciare che la sera e la notte il quartiere è terra di nessuno. Altro parcometro dilaniato e svuotato delle monete in piazza dalla piccola. Auto spaccate e razziate all'interno in Via Spontini e via Toselli. Documenti che erano precedentemente rubati sulla T2 rinvenuti sempre in via Spontini sempre presa di mira dai balordi. Care istituzioni questi sono i fatti reali che viviamo non quelle che raccontate voi... La speranza è che il prefetto e il questore si decidono a fare zona rossa le nostre vie e controlli assidui visibili, basta chiacchere".