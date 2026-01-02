Controlli notturni all'Elba durante le feste: sei patenti ritirate e una denuncia per evasione dai domiciliari

In totale, durante le feste sono state controllate 42 persone e 33 veicoli, oltre a due locali pubblici e quattro persone sottoposte a misure restrittive

Durante le festività natalizie, i Carabinieri di Portoferraio hanno intensificato i controlli sul territorio. Sei automobilisti elbani sono stati fermati con un tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l, tra 0,92 e 1,36 g/l. A tutti è stata ritirata la patente e i veicoli sono stati affidati a persone idonee a guidare.

I controlli hanno riguardato anche chi era sottoposto a misure restrittive. Un uomo di 35 anni, agli arresti domiciliari per reati contro la persona, è stato denunciato per evasione dopo essere stato trovato fuori casa senza autorizzazione. La Procura di Livorno deciderà se revocargli il beneficio.

Inoltre, due giovani ventenni sono stati segnalati alla Prefettura di Livorno per possesso di circa 7 grammi di hashish ciascuno, destinati a uso personale. La sostanza è stata sequestrata per le analisi e la distruzione.

