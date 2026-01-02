Tragedia di Crans-Montana: Cross, con sede a Pistoia, trasferisce i feriti in Italia

Sanità Pistoia
Condividi su:
Leggi su mobile

La tragedia di Crans-Montana è uno degli argomenti all'ordine del giorno. Mentre si continuano a contare i morti e i feriti, tutti giovanissimi, anche la Toscana si mette a disposizione. La Cross, ovvero la Centrale Remota operazioni soccorso sanitario della Protezione Civile Nazionale, ha sede a Pistoia e ha trasferito sette ustionati italiani di Crans-Montana dalla Svizzera a ospedali italiani, in particolare in Lombardia. La Cross coordina, infatti, le operazioni di trasferimento dei feriti negli ospedali.

"I trasferimenti vengono gestiti dalla Cross su attivazione del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile - spiega il direttore della centrale, dottor Andrea Nicolini - Al momento ne sono stati effettuati tre ieri, mentre circa quattro sono attualmente in corso di oggi", mentre "i mezzi impiegati sono in prevalenza elicotteri messi a disposizione dalle Regioni. Si tratta di velivoli dei servizi di soccorso con personale specialistico a bordo. Al momento il supporto principale arriva dalle regioni del Nord, nello specifico Lombardia, Piemonte, Veneto, Valle d'Aosta ed Emilia-Romagna. I feriti vengono smistati negli ospedali italiani secondo la disponibilità".

Notizie correlate

Empoli
Sanità
2 Gennaio 2026

Nel 2025 sono cresciute le nascite a Empoli. Sale Prato, cala Torregalli

Un anno che si chiude con numeri che mostrano una rete dei punti nascita in grado di mantenere volumi assistenziali omogenei, pur in un contesto demografico generale che continua a segnare una [...]

Prato
Sanità
1 Gennaio 2026

Più fiocchi rosa che blu, nelle nascite di fine e inizio anno negli ospedali dell'Asl Toscana Centro

Il cambio di calendario non ferma il lavoro nelle sale parto dell'AUSL Toscana Centro. Tra la sera del 31 dicembre 2025 e le prime ore del 1° gennaio 2026, nei punti nascita aziendali si [...]

Pistoia
Sanità
22 Dicembre 2025

La Pistoiese Calcio dona sorrisi ai bambini della Pediatria dell’ospedale San Jacopo

Un momento di grande emozione e solidarietà quello vissuto questa mattina nel reparto di Pediatria dell’ospedale San Jacopo, grazie a una speciale donazione da parte della Pistoiese Calcio. Una delegazione [...]



Tutte le notizie di Pistoia

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina