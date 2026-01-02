Tragedia di Crans-Montana: Cross, con sede a Pistoia, trasferisce i feriti in Italia

La tragedia di Crans-Montana è uno degli argomenti all'ordine del giorno. Mentre si continuano a contare i morti e i feriti, tutti giovanissimi, anche la Toscana si mette a disposizione. La Cross, ovvero la Centrale Remota operazioni soccorso sanitario della Protezione Civile Nazionale, ha sede a Pistoia e ha trasferito sette ustionati italiani di Crans-Montana dalla Svizzera a ospedali italiani, in particolare in Lombardia. La Cross coordina, infatti, le operazioni di trasferimento dei feriti negli ospedali.

"I trasferimenti vengono gestiti dalla Cross su attivazione del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile - spiega il direttore della centrale, dottor Andrea Nicolini - Al momento ne sono stati effettuati tre ieri, mentre circa quattro sono attualmente in corso di oggi", mentre "i mezzi impiegati sono in prevalenza elicotteri messi a disposizione dalle Regioni. Si tratta di velivoli dei servizi di soccorso con personale specialistico a bordo. Al momento il supporto principale arriva dalle regioni del Nord, nello specifico Lombardia, Piemonte, Veneto, Valle d'Aosta ed Emilia-Romagna. I feriti vengono smistati negli ospedali italiani secondo la disponibilità".

