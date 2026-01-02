Incidente sulla 429 a Empoli, tamponamento a catena tra più mezzi

Cronaca Empoli
Incidente sulla Sr429 a Empoli nella tarda mattinata di oggi, venerdì 2 gennaio. Da quanto si apprende più mezzi sono rimasti coinvolti in un tamponamento a catena: sul posto, alle 12.20 circa, sono intervenuti i soccorsi inviati dal 118 con un'ambulanza e la polizia municipale dell'Unione dei Comuni dell'Empolese Valdelsa per i rilievi.

Sempre dalle prime informazioni fortunatamente non ci sarebbero state gravi conseguenze per le quattro persone coinvolte: tre avrebbero rifiutato il trasporto in pronto soccorso, mentre un uomo è stato portato in codice giallo all'ospedale San Giuseppe di Empoli.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

