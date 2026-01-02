La polizia locale rimuove 22 veicoli abbandonati a Siena

Prosegue l’attività di contrasto al degrado urbano nel territorio comunale di Siena. Nei giorni scorsi è stato portato a termine un importante intervento di recupero e rimozione di ventidue veicoli in stato di abbandono, coordinato dal Nucleo Ambiente della Polizia Locale di Siena.

L’operazione ha interessato diverse aree del territorio comunale, con particolare attenzione a piazza Maestri del Lavoro, zona che da tempo versava in una situazione di forte criticità a causa della sosta prolungata di numerosi veicoli in pessime condizioni e privi dei requisiti minimi di sicurezza e decoro. La concentrazione di mezzi abbandonati aveva contribuito nel tempo a generare una percezione diffusa di incuria, con ripercussioni negative sul decoro urbano e sulla vivibilità dell’area.

I veicoli, accuratamente censiti e sottoposti alle verifiche previste dalla normativa vigente, sono stati rimossi nel rispetto delle procedure previste dal decreto ministeriale numero 360 del 1999, che disciplina la gestione dei veicoli in evidente stato di abbandono rinvenuti su suolo pubblico. Il decreto prevede che gli stessi mezzi siano custoditi per sessanta giorni (dalla notifica al proprietario) presso la ditta convenzionata, trascorsi i quali, senza che l’avente diritto abbia chiesto la riconsegna del mezzo, lo stesso viene considerato rifiuto e pertanto demolito ai sensi di legge.

L’intervento rientra in un più ampio programma di controllo e prevenzione del degrado ambientale promosso dal Comune di Siena, volto a tutelare il decoro urbano, la sicurezza stradale e la qualità della vita dei cittadini. Nel corso del 2025, infatti, sono stati rimossi circa quaranta veicoli, compresi ciclomotori e motocicli; in alcuni casi i mezzi risultavano privi di copertura assicurativa lasciati per lungo tempo in sosta su area pubblica, mentre in altre situazioni sono stati rimossi mezzi ridotti a veri e propri rottami fuori uso, riconducibili definitivamente a rifiuti speciali secondo la normativa vigente.

“Prosegue l’attività del Comune di Siena – spiega l’assessore al decoro urbano del Comune di Siena, Barbara Magi – anche con l’impegno quotidiano della Polizia Locale per restituire di fatto spazi alla comunità senese e migliorare la vivibilità e la qualità dei luoghi prospicienti al centro storico e non solo. Nelle prossime settimane sono previsti ulteriori interventi, grazie al continuo monitoraggio da parte del personale del Corpo per un reale e concreto presidio del territorio”.

Il Nucleo Ambiente della Polizia Locale, in collaborazione con tutto il personale, continuerà l’attività di monitoraggio del territorio, anche grazie alle segnalazioni dei cittadini, per individuare tempestivamente situazioni analoghe e intervenire con rapidità ed efficacia. L’amministrazione comunale rinnova l’invito alla cittadinanza a collaborare, segnalando la presenza di veicoli sospettati di abbandono o altre situazioni di degrado, al fine di mantenere la città pulita, sicura e decorosa.

