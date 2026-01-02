Tre posti di lavoro in Comune a Empoli, domande per i concorsi aperte

Il 22 dicembre 2025 sono stati avviati due bandi di concorso sulla piattaforma Inpa per 3 posizioni aperte per rinforzare l'organico del Comune di Empoli:

- Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato nel profilo professionale di “Operatore Esperto Tecnico” – Area degli Operatori Esperti con riserva per le FFAA ai sensi articoli 1014 e 678 D. Lgs 66/2010

- Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di n. 2 posti a tempo pieno e indeterminato di “Istruttore Amministrativo” Area degli Istruttori con riserva per le FFAA ai sensi articoli 1014 e 678 D. Lgs 66/2010

Così commenta il sindaco Alessio Mantellassi, che ha anche la delega al Personale: "Il rafforzamento della struttura pubblica migliora la qualità dei servizi alle persone. Per questo continuiamo con il piano di assunzioni in Comune. Dopo il concorso per tecnici, per amministrativi categorie protette e quello per idraulico, ecco quello per amministrativi e per operai. In particolare il settore manutenzioni ha bisogno di rinforzi per migliorare la risposta sulle tante necessità che ci sono".

I BANDI - Le candidature per i bandi possono essere presentate entro e non oltre il 21 gennaio 2026 alle ore 12.00.

La domanda di partecipazione al concorso potrà essere presentata esclusivamente, pena esclusione, mediante iscrizione on-line attraverso la compilazione del format di candidatura del Portale “inPA” all’indirizzo https://www.inpa.gov.it.

ISTRUTTORE - Per il bando da Istruttore, si richiede come titolo di studio il Diploma di scuola secondaria di secondo grado di durata quinquennale. La Commissione, in base al numero delle domande pervenute valuterà se sottoporre i candidati ad una prova preselettiva, prima della prova scritta e della prova orale.

OPERATORE ESPERTO TECNICO - Per il bando da Operatore, le mansioni e funzioni riconducibili al profilo professionale messo a concorso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, possono consistere in:

1) lavori edili di manutenzione ordinaria e straordinaria da effettuare su edifici di proprietà comunale e loro pertinenza quali a titolo esemplificativo ricucitura di parti di muratura, piccole riparazioni di pavimentazione, attività di rifinitura interna ed esterna, intonaci e tinteggiature;

2) interventi di manutenzione di manufatti di ferro (saldature prive di valenza strutturale e verniciature);

3) lavori di allestimento locali o spazi aperti comunali per eventi e manifestazioni con montaggio di pedane o palco e spostamento di elementi di arredo;

4) lavori di trasloco e montaggio di arredi per uffici comunali o scuole;

5) interventi di manutenzione ordinaria di infrastrutture stradali comunali asfaltate o bianche (ripresa di buche con bitume a freddo, montaggio di segnaletica verticale, trattamenti antighiaccio);

La figura potrebbe essere adibita ad altre mansioni equivalenti nell'ambito della classificazione professionale.

Per i titoli di studio invece è richiesta:

a) licenza di scuola media inferiore, unitamente a:

- un attestato di partecipazione a corsi di formazione specialistica di durata almeno biennale con attinenza al posto messo a concorso (settore edilizia, servizi di manutenzione edile e impiantistica; utilizzazione di macchine utensili, logistica), erogati da Enti Pubblici o da Agenzie Formative accreditate presso Enti Pubblici;

oppure

- documentata esperienza lavorativa di almeno cinque anni, anche non continuativi, attinenti al posto messo a concorso (settore edilizia, servizi di manutenzione edile e impiantistica; utilizzazione di macchine utensili, logistica), maturata presso Enti Pubblici o Aziende private in virtù di un rapporto di lavoro subordinato o in qualità di lavoratore autonomo (il candidato deve dichiarare le sole esperienze di cui può fornire idonea documentazione a comprova);

b) Diploma di scuola media superiore conseguito presso:

- istituti professionali con i seguenti indirizzi: manutenzione e assistenza tecnica; produzioni industriali e artigianali;

- istituti tecnici con i seguenti indirizzi: costruzioni, trasporti e logistica con articolazione in conduzione del mezzo.

Le prove d’esame consisteranno in una prova a contenuto tecnico - pratico ed in una prova orale.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

Notizie correlate