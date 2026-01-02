Livorno, aperture straordinarie dei Musei Civici e del Museo Fattori: ultimi giorni della mostra 'Giovanni Fattori. Una rivoluzione in pittura'

I Musei Civici di Livorno proseguono la programmazione di eventi e mostre, offrendo al pubblico un calendario ampliato e diversificato per rispondere all’affluenza e alle esigenze dei visitatori. La mostra dedicata a Giovanni Fattori ha riscosso grande successo di critica e di pubblico ed è aperta negli ultimi giorni, con possibilità di visite guidate a partenza garantita.
Il Museo della Città di Livorno sarà aperto martedì 6 gennaio, giorno dell’Epifania, dalle 15.00 alle 19.00, mentre il Museo Fattori e il Museo Mediceo saranno aperti lunedì 5 e martedì 6 gennaio dalle 10.00 alle 19.00 con orario continuato.
Fino al 18 gennaio, il Museo della Città ospita anche la mostra dedicata al Vernacoliere, con pubblicazioni rare e un percorso espositivo che celebra la satira, la grafica e la tradizione popolare del celebre mensile livornese.
PROGRAMMA EVENTI MUSEI CIVICI dal 7 all'11 GENNAIO
MERCOLEDÌ 7 GENNAIO
Ore 17.00 - Granai di Villa Mimbelli
Giovanni Fattori tra vita dei campi e battaglie conferenza di Giorgio Bacci, Università di Firenze.
Evento a ingresso gratuito.
Info: infomuseofattori@comune.livorno.it
VENERDÌ 9 GENNAIO
Ore 17:30 – Museo Fattori
Visita guidata a partenza garantita alla mostra Giovanni Fattori. Una rivoluzione in pittura.
Costo: 3 € oltre al biglietto d’ingresso.
Info: infomuseofattori@comune.livorno.it
SABATO 10 GENNAIO
Ore 16.00 – Museo della Città, Bottini dell’Olio + Salottino reference biblioteca
Sabato del Vernacoliere con Federico Maria Sardelli ed Ettore Ferrini
Evento a ingresso gratuito.
Info: museodellacitta@comune.livorno.it
VISITE GUIDATE A PARTENZA GARANTITA
Ore 17.00 – Museo della Città
Visita guidata alla Sezione di Storia e Arte Antica, Medievale e Moderna
Costo: 3 € oltre al biglietto d’ingresso.
Info: museodellacitta@comune.livorno.it
Ore 11.00 e 17:30 – Museo Fattori
Visita guidata alla mostra Giovanni Fattori. Una rivoluzione in pittura
Costo: 3 € oltre al biglietto d’ingresso.
Info: infomuseofattori@comune.livorno.it
DOMENICA 11 GENNAIO
Ore 18.00 – Granai di Villa Mimbelli
Trio violino, violoncello e pianoforte con Alessio Mannelli, Giulia Casini e Luigi Traino, a cura del Conservatorio di Musica Mascagni.
Evento a ingresso gratuito.
Info: infomuseofattori@comune.livorno.it
VISITE GUIDATE A PARTENZA GARANTITA
Ore 17.00 – Museo della Città
Visita guidata alla Sezione di Storia e Arte Antica, Medievale e Moderna
Costo: 3 € oltre al biglietto d’ingresso
Info: museodellacitta@comune.livorno.it
Ore 11.00 e 17:30 – Museo Fattori
Visita guidata alla mostra Giovanni Fattori. Una rivoluzione in pittura
Costo: 3 € oltre al biglietto d'ingresso in mostra.
Info: infomuseofattori@comune.livorno.it
PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:
Museo civico G. Fattori – infomuseofattori@comune.livorno.it
Museo della Città di Livorno – museodellacitta@comune.livorno.it
Fonte: Comune di Livorno
