Livorno, aperture straordinarie dei Musei Civici e del Museo Fattori: ultimi giorni della mostra 'Giovanni Fattori. Una rivoluzione in pittura'

I Musei Civici di Livorno proseguono la programmazione di eventi e mostre, offrendo al pubblico un calendario ampliato e diversificato per rispondere all’affluenza e alle esigenze dei visitatori. La mostra dedicata a Giovanni Fattori ha riscosso grande successo di critica e di pubblico ed è aperta negli ultimi giorni, con possibilità di visite guidate a partenza garantita.

Il Museo della Città di Livorno sarà aperto martedì 6 gennaio, giorno dell’Epifania, dalle 15.00 alle 19.00, mentre il Museo Fattori e il Museo Mediceo saranno aperti lunedì 5 e martedì 6 gennaio dalle 10.00 alle 19.00 con orario continuato.

Fino al 18 gennaio, il Museo della Città ospita anche la mostra dedicata al Vernacoliere, con pubblicazioni rare e un percorso espositivo che celebra la satira, la grafica e la tradizione popolare del celebre mensile livornese.

PROGRAMMA EVENTI MUSEI CIVICI dal 7 all'11 GENNAIO

MERCOLEDÌ 7 GENNAIO



Ore 17.00 - Granai di Villa Mimbelli

Giovanni Fattori tra vita dei campi e battaglie conferenza di Giorgio Bacci, Università di Firenze.

Evento a ingresso gratuito.

​​Info: infomuseofattori@comune.livorno.it​

VENERDÌ 9 GENNAIO



Ore 17:30 – Museo Fattori

Visita guidata a partenza garantita alla mostra Giovanni Fattori. Una rivoluzione in pittura.

Costo: 3 € oltre al biglietto d’ingresso.

Info: infomuseofattori@comune.livorno.it

SABATO 10 GENNAIO



Ore 16.00 – Museo della Città, Bottini dell’Olio + Salottino reference biblioteca

Sabato del Vernacoliere con Federico Maria Sardelli ed Ettore Ferrini

Evento a ingresso gratuito.

Info: museodellacitta@comune.livorno.it

VISITE GUIDATE A PARTENZA GARANTITA



Ore 17.00 – Museo della Città

Visita guidata alla Sezione di Storia e Arte Antica, Medievale e Moderna

Costo: 3 € oltre al biglietto d’ingresso.

Info: museodellacitta@comune.livorno.it

Ore 11.00 e 17:30 – Museo Fattori

Visita guidata alla mostra Giovanni Fattori. Una rivoluzione in pittura

Costo: 3 € oltre al biglietto d’ingresso.

Info: infomuseofattori@comune.livorno.it

DOMENICA 11 GENNAIO

Ore 18.00 – Granai di Villa Mimbelli

Trio violino, violoncello e pianoforte con Alessio Mannelli, Giulia Casini e Luigi Traino, a cura del Conservatorio di Musica Mascagni.

​​Evento a ingresso gratuito.​

Info: infomuseofattori@comune.livorno.it

VISITE GUIDATE A PARTENZA GARANTITA



Ore 17.00 – Museo della Città

Visita guidata alla Sezione di Storia e Arte Antica, Medievale e Moderna

Costo: 3 € oltre al biglietto d’ingresso​

Info: museodellacitta@comune.livorno.it

Ore 11.00 e 17:30 – Museo Fattori

Visita guidata alla mostra Giovanni Fattori. Una rivoluzione in pittura

Costo: 3 € oltre al biglietto d'ingresso in mostra.​

Info: infomuseofattori@comune.livorno.it

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:

Museo civico G. Fattori – infomuseofattori@comune.livorno.it

Museo della Città di Livorno – museodellacitta@comune.livorno.it

Fonte: Comune di Livorno

