Livorno, aperture straordinarie dei Musei Civici e del Museo Fattori: ultimi giorni della mostra 'Giovanni Fattori. Una rivoluzione in pittura'

Attualità Livorno
Condividi su:
Leggi su mobile

I Musei Civici di Livorno proseguono la programmazione di eventi e mostre, offrendo al pubblico un calendario ampliato e diversificato per rispondere all’affluenza e alle esigenze dei visitatori. La mostra dedicata a Giovanni Fattori ha riscosso grande successo di critica e di pubblico ed è aperta negli ultimi giorni, con possibilità di visite guidate a partenza garantita.

Il Museo della Città di Livorno sarà aperto martedì 6 gennaio, giorno dell’Epifania, dalle 15.00 alle 19.00, mentre il Museo Fattori e il Museo Mediceo saranno aperti lunedì 5 e martedì 6 gennaio dalle 10.00 alle 19.00 con orario continuato.

Fino al 18 gennaio, il Museo della Città ospita anche la mostra dedicata al Vernacoliere, con pubblicazioni rare e un percorso espositivo che celebra la satira, la grafica e la tradizione popolare del celebre mensile livornese.

PROGRAMMA EVENTI MUSEI CIVICI dal 7 all'11 GENNAIO

MERCOLEDÌ 7 GENNAIO

Ore 17.00 - Granai di Villa Mimbelli
Giovanni Fattori tra vita dei campi e battaglie conferenza di Giorgio Bacci, Università di Firenze.
Evento a ingresso gratuito.
​​Info: infomuseofattori@comune.livorno.it​

VENERDÌ 9 GENNAIO

Ore 17:30 – Museo Fattori
Visita guidata a partenza garantita alla mostra Giovanni Fattori. Una rivoluzione in pittura.
Costo: 3 € oltre al biglietto d’ingresso.
Info: infomuseofattori@comune.livorno.it

SABATO 10 GENNAIO

Ore 16.00 – Museo della Città, Bottini dell’Olio + Salottino reference biblioteca
Sabato del Vernacoliere con Federico Maria Sardelli ed Ettore Ferrini
Evento a ingresso gratuito.
Info: museodellacitta@comune.livorno.it

VISITE GUIDATE A PARTENZA GARANTITA

Ore 17.00 – Museo della Città
Visita guidata alla Sezione di Storia e Arte Antica, Medievale e Moderna
Costo: 3 € oltre al biglietto d’ingresso.
Info: museodellacitta@comune.livorno.it

Ore 11.00 e 17:30 – Museo Fattori
Visita guidata alla mostra Giovanni Fattori. Una rivoluzione in pittura
Costo: 3 € oltre al biglietto d’ingresso.
Info: infomuseofattori@comune.livorno.it

DOMENICA 11 GENNAIO
Ore 18.00 – Granai di Villa Mimbelli
Trio violino, violoncello e pianoforte con Alessio Mannelli, Giulia Casini e Luigi Traino, a cura del Conservatorio di Musica Mascagni.
​​Evento a ingresso gratuito.​
Info: infomuseofattori@comune.livorno.it

VISITE GUIDATE A PARTENZA GARANTITA

Ore 17.00 – Museo della Città
Visita guidata alla Sezione di Storia e Arte Antica, Medievale e Moderna
Costo: 3 € oltre al biglietto d’ingresso​
Info: museodellacitta@comune.livorno.it

Ore 11.00 e 17:30 – Museo Fattori
Visita guidata alla mostra Giovanni Fattori. Una rivoluzione in pittura
Costo: 3 € oltre al biglietto d'ingresso in mostra.​
Info: infomuseofattori@comune.livorno.it

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:
Museo civico G. Fattori – infomuseofattori@comune.livorno.it
Museo della Città di Livorno – museodellacitta@comune.livorno.it

Fonte: Comune di Livorno

Notizie correlate

Livorno
Attualità
2 Gennaio 2026

Livorno, compie 101 anni Angela Margarita Palmentieri

Spegne 101 candeline nonna Angela Margarita, vedova Palmentieri. Nonna Angela è nata il 2 gennaio 1925 a Napoli, dove ha vissuto gran parte della sua vita. Poi nel 1999 il [...]

Livorno
Attualità
1 Gennaio 2026

Due compleanni ultracentenari a Livorno nel giorno di Capodanno

Sono due i cittadini livornesi nati nel giorno di Capodanno e già iscritti al “club” degli ultracentenari. Sono Primo Meoli che spegne 104 candeline essendo nato il 1° gennaio 2022 [...]

Firenze
Attualità
30 Dicembre 2025

Dall'alluvione alla Banca di Cambiano, dalle elezioni alla scuola: i più letti del 2025 su gonews.it

È stato un anno ricco di notizie per la Toscana e per l'Empolese Valdelsa, segnato perlopiù dalla cronaca e dalla politica, ma ricco anche di avvenimenti particolari. Gonews.it si conferma [...]



Tutte le notizie di Livorno

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina