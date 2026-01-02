Livorno, compie 101 anni Angela Margarita Palmentieri

Spegne 101 candeline nonna Angela Margarita, vedova Palmentieri. Nonna Angela è nata il 2 gennaio 1925 a Napoli, dove ha vissuto gran parte della sua vita. Poi nel 1999 il trasferimento a Livorno insieme al marito Salvatore per seguire i due figli.

Angela, rimasta orfana a soli 3 anni, ha avuto un’infanzia e una giovinezza veramente difficili, ha conosciuto la miseria e, una volta entrata in fabbrica, anche lo sfruttamento. Racconta di essere stata testimone diretta delle sofferenze immani che, in quel periodo, affliggevano le persone oneste. Dopo il matrimonio ha fatto la casalinga, ha due figli e due nipoti.

Ancora molto in gamba, continua a dilettarsi a cucinare e, attenta alle tradizioni, ama realizzare in particolare piatti tipici della cucina partenopea. Assolutamente lucida è, come dicono in famiglia, una enciclopedia vivente: ricorda canzoni, storia, e ogni particolare del passato.

Il sindaco Luca Salvetti le ha inviato una rosa con gli auguri più affettuosi della città.

Fonte: Comune di Livorno - Ufficio stampa

Notizie correlate