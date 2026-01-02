Livorno, compie 101 anni Angela Margarita Palmentieri

Attualità Livorno
Condividi su:
Leggi su mobile

Spegne 101 candeline nonna Angela Margarita, vedova Palmentieri. Nonna Angela è nata il 2 gennaio 1925 a Napoli, dove ha vissuto gran parte della sua vita. Poi nel 1999 il trasferimento a Livorno insieme al marito Salvatore per seguire i due figli.

Angela, rimasta orfana a soli 3 anni, ha avuto un’infanzia e una giovinezza veramente difficili, ha conosciuto la miseria e, una volta entrata in fabbrica, anche lo sfruttamento. Racconta di essere stata testimone diretta delle sofferenze immani che, in quel periodo, affliggevano le persone oneste. Dopo il matrimonio ha fatto la casalinga, ha due figli e due nipoti.

Ancora molto in gamba, continua a dilettarsi a cucinare e, attenta alle tradizioni, ama realizzare in particolare piatti tipici della cucina partenopea. Assolutamente lucida è, come dicono in famiglia, una enciclopedia vivente: ricorda canzoni, storia, e ogni particolare del passato.

Il sindaco Luca Salvetti le ha inviato una rosa con gli auguri più affettuosi della città.

Fonte: Comune di Livorno - Ufficio stampa

Notizie correlate

Livorno
Attualità
1 Gennaio 2026

Due compleanni ultracentenari a Livorno nel giorno di Capodanno

Sono due i cittadini livornesi nati nel giorno di Capodanno e già iscritti al “club” degli ultracentenari. Sono Primo Meoli che spegne 104 candeline essendo nato il 1° gennaio 2022 [...]

Firenze
Attualità
30 Dicembre 2025

Dall'alluvione alla Banca di Cambiano, dalle elezioni alla scuola: i più letti del 2025 su gonews.it

È stato un anno ricco di notizie per la Toscana e per l'Empolese Valdelsa, segnato perlopiù dalla cronaca e dalla politica, ma ricco anche di avvenimenti particolari. Gonews.it si conferma [...]

Grosseto
Attualità
30 Dicembre 2025

Giani su alluvioni febbraio-marzo 2025: "Passiamo alla fase operativa per impegno spesa di 99 milioni"

Lo stanziamento di 99 milioni di euro deliberato ieri dal Consiglio dei ministri consente di passare rapidamente alla fase operativa con ulteriori interventi riguardo agli eventi meteorologici eccezionali che si [...]



Tutte le notizie di Livorno

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina