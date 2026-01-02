Madonna dell'Acqua, ok al polo per l'infanzia 0-6 anni

Un passo decisivo per la comunità di Madonna dell'Acqua e per tutto il territorio comunale. L’amministrazione comunale di San Giuliano Terme ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per la realizzazione del nuovo Polo per l'Infanzia 0-6 anni presso l'ex scuola primaria di Madonna dell'Acqua. L'investimento complessivo è di 1,5 milioni di euro.

Il progetto, che prevede la completa riqualificazione dell'edificio esistente, nasce grazie al contributo straordinario di 1 milione di euro assegnato dalla Regione Toscana e alle risorse comunali pari a 500mila euro.

Il nuovo Polo 0-6 rappresenterà il quarto nido comunale e offrirà 60 nuovi posti nido e 29 posti per la scuola dell’infanzia che faranno arrivare a circa 200 i posti nido complessivi su tutto il territorio comunale. Il progetto prevede la ristrutturazione completa dell'edificio con interventi strutturali, impiantistici e architettonici che garantiranno spazi moderni, sicuri e pienamente accessibili, a misura di bambino, nel pieno rispetto dei criteri ambientali minimi e delle più avanzate normative in materia di sicurezza e prevenzione incendi.

"Questo progetto risponde all'aumento significativo delle richieste di posti nido che abbiamo registrato negli ultimi anni, anche grazie alle misure regionali come 'Nidi Gratis'", dichiara l'Assessora all'Istruzione e all'Edilizia Scolastica Fabiana Coli. "Abbiamo deciso di riqualificare l'ex scuola primaria di Madonna dell'Acqua, chiusa due anni fa per mancanza di bambini dell'età della primaria, trasformandola in un moderno polo educativo 0-6. È un esempio virtuoso di come si possano valorizzare gli edifici pubblici esistenti, evitando nuovo consumo di suolo, per dare risposte concrete alle famiglie. La Regione Toscana ha creduto in questa visione e noi stiamo lavorando con determinazione per realizzarla".

"Prosegue l'attuazione del programma di questa consiliatura e questo progetto ne è un esempio concreto", sottolinea il Sindaco Matteo Cecchelli. "Il Polo 0-6 di Madonna dell'Acqua è un importante investimento che darà una risposta concreta alle famiglie del nostro territorio. Con i 60 nuovi posti nido e 29 posti per la scuola dell’infanzia arriviamo a circa 200 posti complessivi, un risultato significativo che testimonia l'attenzione della nostra amministrazione verso i servizi educativi per la prima infanzia. Investire nell'educazione dei più piccoli significa investire nel futuro della nostra comunità, facilitando la conciliazione vita-lavoro delle famiglie e garantendo ai bambini un ambiente educativo di qualità. Ringrazio il presidente Eugenio Giani e la Regione Toscana per il supporto fondamentale a questo progetto e tutti gli uffici comunali che stanno lavorando con grande professionalità per realizzarlo".

Fonte: Ufficio stampa

Notizie correlate