Manipura inaugura il nuovo salone a Fucecchio: più spazio, più trattamenti, più cura

Il 2026 di Fucecchio si apre con una notizia interessante: il rinomato centro estetico Manipura annuncia il trasferimento dalla sede di via Battisti ai nuovi spazi di via Fucini 28 a Fucecchio, un cambiamento che segna un passaggio importante per il salone, che nei prossimi mesi festeggerà anche il sesto anno di attività.

"Manipura ha aperto a marzo 2020, pochissimi giorni prima del lockdown – racconta Margherita Alesso, titolare del centro –. È stato un avvio complesso, che avrebbe potuto scoraggiare chiunque, ma per fortuna la risposta delle nostre clienti è sempre stata più che positiva e abbiamo scelto di andare avanti, ampliando sempre di più l’offerta e continuando a investire nel nostro progetto".

Cosa intendete per "ampliare" e "investire"?

"Inizialmente eravamo conosciute soprattutto per l’onicotecnica, quindi manicure, pedicure e ricostruzione unghie – prosegue la titolare –. Poi, ascoltando le richieste delle clienti e seguendo la nostra naturale evoluzione, abbiamo ampliato i servizi introducendo i trattamenti viso e corpo, come la pulizia del viso, i massaggi e gli scrub. A questi abbiamo affiancato i prodotti a marchio, che utilizziamo nei nostri trattamenti e che da anni sono disponibili anche alla vendita diretta: oggi ne contiamo più di cinquanta e ci stanno dando grandi soddisfazioni, con richieste d’acquisto anche fuori Regione".

Addirittura?

"Non a caso abbiamo anche aperto un e-commerce sul nostro sito. È tutto nato grazie al passaparola (e ai regali!) che le nostre clienti hanno fatto negli ultimi anni. Siamo contente, perché selezionare i produttori e mettere a punto le singole formule, insieme ai loro esperti, è stato un lavoro enorme e per fortuna siamo state ripagate dai risultati".

Ok i prodotti, però le persone che ci leggono e non vi conoscono si chiederanno solo una cosa: siete davvero brave come dicono?

"Non devo dirlo io, ma voglio essere sincera: essere brave è fondamentale, anche se oggi non è più sufficiente. Il nostro settore ci chiede di essere al passo coi tempi anche con la tecnologia".

La tecnologia è così importante nell’estetica moderna?

"Senza dubbio. Nel 2025 abbiamo adottato due tra le tecnologie oggi più importanti nel nostro settore: il Tauros per l’epilazione permanente e l’Endospheres per il rimodellamento del corpo. Sono stati investimenti importanti, ma siamo molto orgogliose dei risultati e della risposta entusiasta delle nostre clienti. I messaggi di ringraziamento che ci arrivano sono la nostra soddisfazione più grande".

La vostra decisione di cambiare sede nasce proprio da questa evoluzione e dalla crescente richiesta di trattamenti viso e corpo...

"Esatto. Avevamo bisogno di più spazio anche per creare un ambiente in cui le persone possano davvero rilassarsi. Il nuovo centro è stato pensato per offrire maggiore comfort, privacy, tranquillità e un’esperienza di benessere più profonda".

Il 10 gennaio ci sarà l’inaugurazione: sarete subito operative nel nuovo salone?

"Certamente. Il 10 gennaio, dalle 17.00, apriremo le porte a tutti con buffet e drink per festeggiare insieme il nuovo salone di via Fucini. E subito da lunedì 12 saremo operative con i servizi. Mi permetta però di dire che sabato, a tutti coloro che passeranno a portare un saluto, lasceremo un piccolo omaggio di ringraziamento. Come può immaginare non è stato semplice rimanere aperti e seguire contemporaneamente i lavori, quindi vogliamo davvero che sabato 10 gennaio diventi una festa per tutti".

Lo staff di Manipura: da sinistra in alto Caterina, Mery, Siria. In basso Desiré e Alessandra

Un’ultima domanda: ci può presentare il suo staff?

"Volentieri. Sono orgogliosa del gruppo che abbiamo costruito in questi anni: ci sono Caterina e Mery, esperte di trattamenti viso e corpo; Desiré, che oltre ai trattamenti si occupa anche di make up; e infine Alessandra e Siria, le nostre esperte onicotecniche. Fare trattamenti estetici è un’azione di cura e di attenzione, e tutte loro ce ne mettono tantissima. Non posso che ringraziarle".

Per seguire le attività di Manipura