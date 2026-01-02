Muore Viola Balestri, ex consigliera comunale del Pd a Campiglia Marittima

Cronaca Campiglia Marittima
Cordoglio e commozione nel Partito democratico per la scomparsa di Viola Balestri, ex consigliera comunale e segretaria comunale del Pd a Campiglia Marittima. A ricordarla con parole sentite sono il segretario regionale del Pd Toscana Emiliano Fossi e la vicesegretaria Stefania Lio, che a nome di tutto il partito hanno espresso la vicinanza alla famiglia.

“La scomparsa di Viola Balestri addolora profondamente la nostra comunità. Con lei perdiamo una donna che ha scelto l’impegno come forma di cura, la politica come spazio di responsabilità e relazione”, si legge nella nota. Fossi e Lio sottolineano come Balestri abbia attraversato il partito “con discrezione e forza, lasciando tracce vere nel lavoro condiviso e nei legami costruiti”.

Il suo impegno politico, spiegano, è stato caratterizzato da autenticità e attenzione alle persone, un modo di esserci che “resta una testimonianza preziosa” per l’intera comunità democratica. “Ci stringiamo a chi oggi la piange. Alla madre Luciana, alla sua famiglia, alle amiche e agli amici va la vicinanza sincera e il cordoglio di tutto il Partito democratico regionale”.

