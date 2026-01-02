Chi era Nora Giacobini? Il Comune di Montopoli cerca informazioni sull'insegnante

Chi era Nora Giacobini? Il Comune di Montopoli sta organizzando un convegno per far luce sulla storia di un’insegnante e pedagogista che ha scritto pagine importanti della scuola italiana e dato un contributo notevole al Movimento di Cooperazione Educativa.

Nora Giacobini ha insegnato a quelle che un tempo erano le scuole magistrali di Montopoli tra gli anni ’50 e ’60 del secolo scorso per poi trasferirsi a Roma e proseguire la sua carriera nella capitale. Una mente illuminata con un approccio filosofico all’educazione, un’attenzione all’ascolto e all’espressione e una critica ai vecchi sistemi di giudizio. Nora Giacobini introdusse nelle classi montopolesi la produzione di un giornalino chiamato “4 -”.

"Per ricostruire la sua storia e ricordare il nome di una grande pedagogista - spiega la sindaca Linda Vanni - stiamo organizzando un convegno che vuole porre l’accento su quello che è stato un esperimento per la costruzione di una scuola differente. Sabato 17 gennaio a Montopoli ci sarà un’insegnante, Martina Mocci, che su Nora Giacobini ha condotto i suoi studi universitari per la tesi e ci saranno i testimoni del suo insegnamento, chi l’ha conosciuta e chi sta portando avanti ancora oggi quei valori, come Giorgio Testa".

L'appello ai cittadini: "Chi abbia ricordi su Nora Giacobini ci contatti"

Ma qual è l’eredità culturale di Nora Giacobini a Montopoli? "Per rispondere a questa domanda - prosegue Vanni - abbiamo bisogno delle testimonianze delle persone che si ricordano del suo insegnamento a Montopoli. Degli ex studenti e delle ex studentesse, di chi si ricorda il suo nome e le sue tecniche di insegnamento. Degli amici o dei figli dei suoi ex alunni. Insomma chiedo a chiunque abbia delle notizie in merito di farsi avanti e contattare il Comune. Un modo per riconnetterci con la nostra storia e il nostro passato, un modo per parlare della scuola che vogliamo".

Chiunque abbia delle informazioni o voglia condividere storie e documenti su Nora Giacobini e sul suo metodo di insegnamento può scrivere all’indirizzo mail: sindaca@comune.montopoli.pi.it.

Fonte: Comune di Montopoli in Val d'Arno