Linking Valdera: Peccioli rilancia la mobilità sostenibile con il primo intervento sul proprio territorio

Attualità Peccioli
Condividi su:
Leggi su mobile

Un collegamento tra Piazza del Popolo e la Strada Provinciale 'La Fila' che farà parte di una più ampia rete di mobilità sostenibile

Il Comune di Peccioli compie un nuovo passo nel percorso di sviluppo sostenibile e innovazione territoriale, assumendo ufficialmente il progetto Linking Valdera come indirizzo centrale della propria azione amministrativa. Con un atto di indirizzo approvato dal Consiglio Comunale, l’amministrazione avvia il primo intervento concreto del progetto, individuando nel collegamento tra Piazza del Popolo e la Strada Provinciale “La Fila” il nucleo iniziale di una più ampia rete di mobilità sostenibile. Primo atto di uno previsto sviluppo sovracomunale.

È del 1999 la prima proposta del sindaco Renzo Macelloni di un progetto di metropolitana leggera che potesse collegare Pontedera, l'Alta Valdera e Volterra. Il progetto Linking Valdera, elaborato a partire dal 2020, nasce su quella scia con l’obiettivo di creare una rete integrata di collegamenti tra i Comuni della Valdera, capace di connettere centri urbaniaree produttivepoli culturali e attrattori turistici, riducendo l’impatto ambientale della mobilità e migliorando accessibilità e qualità della vita. Un progetto che nel tempo ha raccolto interesse istituzionale, ma che non è decollato per la mancata spinta dei Comuni coinvolti nel crederci.

default

default

default

Con questa deliberazione, il Comune di Peccioli sceglie di rilanciare Linking (al momento in “formato” comunale)partendo da un intervento funzionale, interamente ricadente nel territorio di Peccioli. Il collegamento tra il centro storico e la viabilità provinciale rappresenterà un laboratorio progettuale di mobilità sostenibile, ma anche un elemento dimostrativo della fattibilità tecnica, economica e istituzionale di un asse strutturato per porre le basi concrete di un accordo importante con il Comune di Pontedera.

A seguito di ciò si cercherà di coinvolgere la Regione Toscana, la Provincia di Pisa e i soggetti pubblici e privati operanti sul territorio, con l’obiettivo di costruire una governance stabile e individuare opportunità di cofinanziamento regionali, nazionali ed europee. Successivamente la sottoscrizione dell'accordo sarà esteso ai Comuni della Valdera che si dichiareranno interessati.

La bozza di progetto è già stata presentata al presidente Eugenio Giani nel corso dell'ultima campagna elettorale per le elezioni regionali.

Peccioli partecipa così da comunità allo sviluppo concreto di un progetto. Un modo per porre le basi per una mobilità integrata e coerente con le sfide della transizione ecologica e dello sviluppo territoriale della Valdera.

Fonte: Comune di Peccioli - Ufficio stampa

Notizie correlate

Firenze
Attualità
30 Dicembre 2025

Dall'alluvione alla Banca di Cambiano, dalle elezioni alla scuola: i più letti del 2025 su gonews.it

È stato un anno ricco di notizie per la Toscana e per l'Empolese Valdelsa, segnato perlopiù dalla cronaca e dalla politica, ma ricco anche di avvenimenti particolari. Gonews.it si conferma [...]

Peccioli
Attualità
17 Dicembre 2025

Tre concerti dell’Orchestra della Toscana alla Galleria dei Giganti

La Fondazione Peccioliper e il Comune di Peccioli, con il sostegno di Belvedere spa, organizzano alla Galleria dei Giganti tre concerti dell’Orchestra della Toscana. La collaborazione tra il Comune di [...]

Peccioli
Attualità
11 Dicembre 2025

Successo per 'A Natale libri per te', un'iniziativa unica nel panorama nazionale

La sesta edizione di “A Natale libri per te”, che si è svolta a Peccioli dal 6 all’8 dicembre 2025, si conferma un’iniziativa unica nel panorama nazionale. L’evento – promosso [...]



Tutte le notizie di Peccioli

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina