Pisa, modifiche al servizio delle linee bus per agevolare gli studenti

at- autolinee toscane ricorda che, d’intesa con l’Amministrazione Provinciale di Pisa, dal 7 gennaio 2026 entreranno in vigore alcune modifiche al servizio di linea delle Linee bus 80, 110 e 130, finalizzate a migliorare il collegamento scolastico e a rispondere in modo più efficace alle esigenze della clientela, in particolare degli studenti.
Linea 80 (Pisa – Migliarino – Vecchiano – Filettole)
Dal 7 gennaio 2026 è prevista la modifica di una delle due corse scolastiche attualmente in partenza alle ore 13:15 dalla Sesta Porta.
La corsa interessata anticiperà la partenza e seguirà il seguente programma:
Flamini 2 ore 13:05
Betti 1 ore 13:06
Il percorso sarà instradato lungo via Garibaldi – Ponte della Vittoria – via Benedetto Croce – via Crispi, per poi proseguire lungo l’itinerario regolare in direzione Filettole, senza transito dalla Sesta Porta.
Questa revisione consentirà di garantire un collegamento diretto dal Complesso Marchesi per gli studenti residenti nel Comune di Vecchiano.
Rimarrà comunque attiva una corsa alle ore 13:15 dalla Sesta Porta verso Filettole, a tutela dell’utenza che utilizza tale fermata.
Linea 110
La corsa attualmente in partenza alle ore 12:10 sarà posticipata alle ore 12:20 e modificherà il proprio tracciato transitando da:
via Bonanni – via Contessa Matilde – via Battelli – via Garibaldi, per poi proseguire regolarmente in direzione Asciano – Agnano.
Linea 130
In considerazione dell’attivazione della nuova fermata in via 2 Agosto 1980, verranno apportate modifiche ad alcune corse scolastiche. In particolare, saranno interessate le seguenti corse:
Lugnano – Pisa ore 7:00
Pisa – Vicopisano ore 7:08
Vicopisano Scuole – Pisa ore 13:18 e 14:18
Pisa – Buti (via Lugnano) ore 13:25
Fonte: AT - Ufficio stampa
