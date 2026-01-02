Ryanair apre una nuova base in Marocco: voli anche per Pisa e Bergamo

Ryanair amplia la propria presenza in Marocco con l’apertura di una quinta base nel Paese, all’aeroporto di Rabat, che diventerà operativa a partire dal prossimo aprile. L’investimento complessivo ammonta a 200 milioni di dollari ed è realizzato in collaborazione con l’Ufficio Nazionale del Turismo del Marocco, con l’obiettivo di diversificare e rafforzare i punti di accesso al Paese nordafricano.

La nuova base consentirà l’avvio, dall’estate 2026, di sette nuove rotte internazionali. Per l’Italia sono previsti collegamenti con Bergamo e Pisa, mentre le altre destinazioni saranno Baden-Baden, Francoforte, Norimberga, Porto e Valencia.

Nel complesso saranno 18 i voli settimanali in partenza da Rabat, per un totale di 79mila posti aggiuntivi sul mercato internazionale. L’operazione determinerà una crescita di oltre il 49% delle attività Ryanair presso l’aeroporto della capitale marocchina.