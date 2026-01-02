Saldi invernali 2026 al via in Toscana: per Confesercenti spesa media di 292 euro

Al via sabato 3 gennaio anche in Toscana i saldi di fine stagione invernali 2026, il primo appuntamento promozionale dell’anno e il più atteso (e amato) dai consumatori: il 92% è interessato ad approfittare degli sconti, mentre solo l’8% esclude acquisti. E il negozio fisico resta il perno dell’esperienza ‘saldi’ per l’87%. È quanto emerge dal consueto sondaggio condotto da Ipsos per Confesercenti sugli acquisti in occasione delle vendite di fine stagione invernali.

L’esperienza dei saldi resta legata al canale retail fisico: l’87% di chi è interessato ai saldi progetta di acquistare almeno un prodotto in un negozio. Ma l’online è ormai una seconda gamba strutturale: il 54% dichiara che comprerà anche sul web e, per effetto della sovrapposizione tra i due canali, almeno il 41% farà acquisti sia offline sia online. Tra i 18-34 anni il digitale pesa di più, con l’online al 63%. Per macroarea, il fisico è più alto a Nord e Centro (89% in entrambi i casi) e più basso nel Mezzogiorno (82%).

L’interesse ‘teorico’ per i saldi è alto, ma l’esito pratico dipenderà dall’appetibilità delle offerte messe in campo. Tra i consumatori prevale, infatti, la ricerca dell’occasione, del “vero affare”: il 40% ha già deciso cosa comprare - e 2 milioni di persone in Italia già lo hanno fatto in presaldo - ma più di uno su due (53%) dice che concluderà l’acquisto solo se troverà l’offerta giusta. È un punto chiave anche per leggere il tema del budget: il 54% dichiara di essersi dato un tetto di spesa per la moda, senza che questo significhi automaticamente un acquisto “sicuro”, perché la decisione finale dipende dalla convenienza percepita.

Tra chi ha già fissato un budget, la spesa media prevista è di 292 euro circa a persona, ma la mediana ci indica che uno su due spenderà 200 euro o meno: un divario che dice molto su come si distribuiscono gli acquisti. Al centro c’è un blocco ampio di consumatori che si muove su cifre contenute, mentre una minoranza di big spenders “tira su” la media: il 17% di chi ha pianificato un budget ha messo in conto almeno 500 euro, e un 4% prevede 1.000 euro e oltre. Netta la differenza per età: i 18-34 anni prevedono 225 euro, contro i 327 euro dei ‘senatori’.

Quest’anno l’interesse per i saldi si concentra soprattutto sui capi utili per il quotidiano e sugli acquisti più tipici della stagione. In testa ci sono scarpe (61%) e maglioni o felpe (58%), seguite da gonne e pantaloni (33%), intimo (32%) e magliette e top (30%): una fotografia che racconta saldi usati prima di tutto per rinnovare il guardaroba. Subito dietro si collocano camicie (27%), capispalla (26%) e abiti (26%), mentre accessori e articoli per la casa restano più marginali, con borse al 16%, biancheria per la casa al 15% e gioielli al 13%.

Tra i 18-34 anni aumenta l’orientamento verso capi più “da uscita” e più legati allo stile: gli abiti e completi salgono al 35% (contro il 21% dei 35-65enni), le camicie al 33% (contro 23%) e cresce anche l’interesse per le scarpe, che arriva al 68%. Nel gruppo 35-65 anni, invece, pesa di più l’acquisto funzionale: restano alte scarpe (58%) e maglioni/felpe (57%), ma tengono anche intimo (31%) e capispalla (25%), con un profilo più legato al rinnovo dei capi base.

Marco Rossi, presidente Fismo Confesercenti Toscana

“I saldi invernali rimangono un appuntamento centrale per imprese e consumatori - dichiara Marco Rossi, presidente Fismo Confesercenti Toscana - ma è evidente che i consumi non hanno ancora quella forza e quella continuità che auspichiamo. L’acquisto, infatti, non è automatico e dipende dalla qualità reale delle offerte, tra sconti credibili, assortimenti adeguati e trasparenza. In questo quadro i negozi continuano a fare la differenza, perché offrono confronto immediato, consulenza e fiducia, mentre il digitale affianca e integra. Proprio per questo è necessario tutelare i saldi e rivedere le regole sulle promozioni. Tra anticipazioni e formule di pre-saldo il rischio è di svuotare l’evento e penalizzare chi rispetta le norme, mettendo in difficoltà il pluralismo della rete commerciale. Un fenomeno già evidente: secondo le nostre stime, circa 2 milioni di persone in Italia hanno acquistato prima dell’avvio ufficiale. Serve riportare al centro trasparenza e concorrenza leale, con prezzi e sconti chiari e verificabili e con il pieno rispetto delle regole”.

I DATI

Parliamo di saldi invernali. Il 3 gennaio (il 2 in Valle d'Aosta) prenderanno il via le vendite di fine stagione invernali 2024. Lei ha intenzione di approfittare dell’occasione per acquistare almeno un prodotto? (Risposte in %)

TOTALE Sì, ho già deciso cosa comprare 40 Sì, ma solo se trovo un’offerta interessante 52 No, non ho intenzione di comprare 8

Ha previsto un budget per gli acquisti moda dei saldi? (Risposte in %)

TOTALE 18-34 35-65 UOMINI DONNE NORD CENTRO SUD E ISOLE Sì 54 63 50 60 47 55 44 58 No 39 29 43 34 44 39 47 34 Non saprei 7 8 7 6 9 6 9 8

Quale budget ha previsto per gli acquisti moda dei saldi? Se acquista anche per la sua famiglia, calcoli il budget per persona? (Valori in euro)

TOTALE 18-34 35-65 UOMINI DONNE NORD CENTRO SUD E ISOLE MEDIA 292,57 225,66 327,69 321,42 258,60 303,66 311,88 270,93 Mediana 200,00 200,00 250,00 250,00 200,00 200,00 200,00 200,00

Dove progetta di acquistare per i saldi? Indichi tutte le risposte che si applicano.

Nota: il totale di colonna non è 100 perché molti consumatori hanno indicato di voler acquistare attraverso le due tipologie di canale

TOTALE 18-34 35-65 UOMINI DONNE NORD CENTRO SUD E ISOLE Presso un punto vendita fisico 87 86 87 89 85 89 89 82 Acquisterò online 54 63 51 55 54 51 54 59

Cosa ha intenzione di comprare? Selezioni tutte le risposte che si applicano.

Nota: il totale di colonna non è 100 perché i consumatori hanno indicato di voler acquistare più di una tipologia di prodotto

TOTALE 18-34 35-65 UOMINI DONNE NORD CENTRO SUD E ISOLE Camicie, camicette 27 33 24 32 22 24 22 32 Maglioni e felpe 58 56 59 63 54 54 63 61 Magliette, canottiere, top 30 35 27 29 30 27 34 31 Abiti/completi 26 35 22 22 30 20 33 29 Gonne/pantaloni 33 32 34 28 39 30 30 39 Scarpe 61 58 61 60 61 58 67 60 Borse 20 26 18 12 29 20 24 19 Cinture 14 16 13 18 10 12 13 17 Piccola pelletteria (portafogli, portacarte, etc) 16 20 14 16 16 14 20 17 Accessori (foulard, cappelli, etc..) 15 21 13 16 15 13 14 19 Capispalla (Giacconi, cappotti, , etc..) 26 22 27 23 28 25 29 25 Intimo 32 30 32 28 36 32 33 31 Biancheria per la casa 17 13 18 11 23 14 22 18 Altri prodotti 2 2 2 1 3 3 1 2

Fonte: Confesercenti Toscana

