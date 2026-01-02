Si chiama Amanda la prima nata a Barga del 2026

Si chiama Amanda la prima neonata del 2026 a Barga. La piccola è venuta al mondo il 2 gennaio alle 12.05 all’ospedale San Francesco di Barga, con un peso di 2,82 kg, per la felicità dei genitori, Ylena e Alessio.
I primi nati del 2026: All'ospedale San Donato di Arezzo, è Soleil la prima neonata nata in Toscana nel 2026 seguita da Camilla, nata appena due minuti dopo all'ospedale Santa Chiara di Pisa. All'Aou Senese è Ettore il primo nato. Al San Jacopo di Pistoia, è Ginevra la prima neonata del 2026.
Notizie correlate
Tutte le notizie di Barga
Firenze
Attualità
30 Dicembre 2025
È stato un anno ricco di notizie per la Toscana e per l'Empolese Valdelsa, segnato perlopiù dalla cronaca e dalla politica, ma ricco anche di avvenimenti particolari. Gonews.it si conferma [...]
Lucca
Attualità
30 Dicembre 2025
Libri da colorare, giochi e peluche. È quel che Mediatori Group ha fatto pervenire pochi giorni fa ai bambini ricoverati presso gli ospedali di Barga e Lucca, rinnovando così l’iniziativa [...]
Empoli
Attualità
30 Novembre 2025
La Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per pioggia e temporali nella giornata di domani, lunedì 1° dicembre, sull’intera fascia costiera della Toscana con interessamento [...]
<< Indietro