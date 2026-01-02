Si chiama Amanda la prima nata a Barga del 2026

Barga
Si chiama Amanda la prima neonata del 2026 a Barga. La piccola è venuta al mondo il 2 gennaio alle 12.05 all’ospedale San Francesco di Barga, con un peso di 2,82 kg, per la felicità dei genitori, Ylena e Alessio.

I primi nati del 2026: All'ospedale San Donato di Arezzo, è Soleil la prima neonata nata in Toscana nel 2026 seguita da Camilla, nata appena due minuti dopo all'ospedale Santa Chiara di Pisa. All'Aou Senese è Ettore il primo nato. Al San Jacopo di Pistoia, è Ginevra la prima neonata del 2026.

 

 

