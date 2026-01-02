Solomon alla Fiorentina, ma sui social è polemica per le sue opinioni sulla Palestina

La Fiorentina ha chiuso in maniera ufficiale l'arrivo di Manor Solomon, centrocampista israeliano di proprietà del Tottenham che da settembre a dicembre ha giocato in Spagna nel Villarreal. Il suo arrivo, però, ha portato un po' di polemiche per alcune recenti frasi dello stesso Solomon sulla situazione in Palestina.

Solomon, soprattutto sui profili social, negli anni scorsi si era espresso in favore delle operazioni dell'IDF a Gaza. Aveva anche pubblicato post in favore di Israele e contro la Palestina.

Questo ha portato molti tifosi della Fiorentina, ma anche appassionati di calcio in generale, a protestare per il suo approdo a Firenze e in Serie A. Alcuni fan viola hanno scritto frasi del tipo "Preferivo retrocedere dignitosamente" (la Fiorentina attualmente è ultima in classifica) oppure "Che vergogna". L'assessore a Sesto e segretario provinciale di Sinistra Italiana Jacopo Madau ha scritto: "Non sei il benvenuto a Firenze". Altri invece si sono scagliati con insulti verso il giocatore e la Fiorentina, scatenando altri insulti in risposta.

Già al suo trasferimento in Spagna Solomon era stato bersagliato da una schiera di tifosi del Villarreal, così come da frange di supporter di squadre rivali al momento del suo ingresso in campo, come si nota qua in basso dal video di Pallonate in Faccia.

"Israele assassino!" Il coro dei tifosi del Siviglia all'ingresso in campo dell'israeliano Manor Solomon per il Villarreal, durante la partita di ieri sera in Liga. Sugli spalti, alcune bandiere della #Palestina e una israeliana macchiata di rosso. 👇pic.twitter.com/FBAcaAvspR — Pallonate in Faccia @pallonateinfaccia.bsky.social (@pallonatefaccia) September 24, 2025

Notizie correlate