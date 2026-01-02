Spara con pistole scacciacani, denunciato a Capodanno a Prato

Sono stati sorpresi a lanciare petardi contro altre persone, in undici sono stati sanzionati a Prato. Un uomo inoltre è stato denunciato perché ha esploso in aria colpi di arma da fuoco con due pistole scacciacani. Si sono registrati anche quattro principi di incendio causati probabilmente dai botti.

Gli agenti hanno elevato 11 verbali per esplosioni di petardi in luogo pubblico, in particolare in piazza delle Carceri, piazza Duomo e al Macrolotto 2.

In piazza Mercatale è stato fermato un uomo sorpreso ad esplodere colpi di arma da fuoco in aria: per lui è scattata la denuncia per porto abusivo di arma e spari in luogo pubblico, e gli sono state sequestrate le pistole insieme a 119 munizioni a salve.

Nel corso della serata inoltre le pattuglie sono intervenute su quattro incendi, dovuti probabilmente ai botti: uno in via Pistoiese verso le 22, in ausilio ai vigili del fuoco, successivamente, dopo le 24, in viale Leonardo da Vinci, in piazza Mercatale, piazza Lippi e via Valentini. Sono stati tutti estinti.