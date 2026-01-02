Vendeva fuochi d’artificio sui social, denunciato 26enne di Montopoli in Val d'Arno

Un giovane di 26 anni è stato denunciato dalla polizia per detenzione e vendita illegale di materiale esplodente, dopo essere stato scoperto a commercializzare fuochi d’artificio attraverso i social network. L’episodio è avvenuto a Montopoli Valdarno, in provincia di Pisa.

Secondo quanto riferito dalla questura, il ragazzo pubblicizzava la merce su Facebook e organizzava le cessioni tramite WhatsApp, fissando gli appuntamenti con i clienti. Il 30 dicembre scorso gli agenti lo hanno sorpreso mentre consegnava una batteria di fuochi da 200 colpi, contenente circa 1,4 chili di polvere pirica.

Alla vista dei poliziotti il 26enne ha tentato la fuga a piedi, ma è stato rapidamente fermato. La successiva perquisizione nella sua abitazione ha portato al sequestro di circa sei chili di materiale esplodente, tra batterie di lancio, petardi e razzi, già pronti per essere venduti.

Il giovane è stato denunciato per detenzione, trasporto e vendita di materiale esplodente.