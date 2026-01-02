Virus influenzale, l’Ordine dei Medici di Firenze avverte: "non va preso sotto gamba"

Virus in forte circolazione, la vicepresidente dell’Ordine Alti: "Colpiti soprattutto bambini e ragazzi, non siamo ancora al picco. Vaccinazione e comportamenti prudenti restano fondamentali"

Il virus influenzale sta circolando in modo ancora molto intenso: lo stiamo riscontrando sia negli ambulatori che nelle richieste dei pazienti”.

A dirlo è Elisabetta Alti, vicepresidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Firenze, commentando l’andamento dell’influenza in città e nel territorio metropolitano.

A Firenze si registra un numero elevato di persone costrette a casa da febbre, dolori muscolari, stanchezza marcata e disturbi respiratori. Accanto alle classiche sindromi influenzali – spiega Alti – sono molto diffuse anche infezioni delle alte vie respiratorie, che contribuiscono a congestionare studi medici e servizi sanitari”.

Come accade ogni anno – continua la vicepresidente dell’Ordine – il contagio si è diffuso rapidamente negli ambienti scolastici prima delle vacanze, coinvolgendo in particolare bambini e ragazzi, che diventano spesso il primo veicolo di trasmissione all’interno delle famiglie”.

E’ importante non abbassare la guardia e non prendere sotto gamba il virus dicendo ‘è solo un’influenza’. La vaccinazione resta uno strumento essenziale per ridurre il rischio di forme più importanti, soprattutto nelle persone fragili, negli anziani e nei soggetti con patologie croniche. A questo – ricorda Alti – si affiancano comportamenti di buon senso: restare a casa in caso di febbre, limitare i contatti quando si hanno sintomi, curare l’igiene delle mani”.

"Resta fondamentale un atteggiamento responsabile, che tuteli la propria salute e quella degli altri, evitando di sovraccaricare ulteriormente un sistema sanitario già molto impegnato”.

Fonte: Ufficio stampa

