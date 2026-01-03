Aggressione all'aeroporto di Pisa, AVS: "Clima di crescente tensione"

"Quanto avvenuto all’aeroporto di Pisa è un fatto di una gravità assoluta e non può essere archiviato come un episodio isolato".

Così il consigliere regionale di Alleanza Verdi Sinistra Massimiliano Ghimenti e la segretaria provinciale di Sinistra Italiana Anna Piu commentano l’aggressione subita da una lavoratrice durante le operazioni di imbarco.

"Una donna, una lavoratrice, aggredita mentre svolgeva il proprio lavoro: è inaccettabile. Da troppo tempo le lavoratrici e i lavoratori degli aeroporti denunciano un clima crescente di aggressività, violenze verbali e sessismo, senza che vengano messi in campo strumenti adeguati di prevenzione e tutela", dichiarano.

Secondo Ghimenti e Piu, "ci troviamo di fronte a un problema strutturale, aggravato da modelli organizzativi che scaricano sui lavoratori le conseguenze di scelte aziendali orientate al profitto, alla compressione dei costi, lasciando spesso chi è in prima linea senza protezioni adeguate".

"La sicurezza non può essere demandata alla buona volontà di chi lavora ai gate. Servono regole chiare, presidi adeguati, formazione e un’assunzione di responsabilità da parte di tutti i soggetti coinvolti: gestori aeroportuali, compagnie aeree, aziende di handling ed enti di controllo", proseguono.

"Esprimiamo piena solidarietà alla lavoratrice aggredita e a tutte le lavoratrici e i lavoratori dell’aeroporto di Pisa. Le istituzioni non possono continuare a voltarsi dall’altra parte. Come AVS chiediamo si apra immediatamente un confronto serio sulla sicurezza e sulla dignità del lavoro".

"Chi lavora non può essere lasciato solo. La violenza non è mai giustificabile e va prevenuta", concludono Ghimenti e Piu.

