Coniugi novantenni muoiono a un giorno di distanza dopo 76 anni di matrimonio

Si sono spenti a poche ore l’uno dall’altra, a cavallo tra la fine del 2025 e l’inizio del nuovo anno, Olga Bonuccelli ed Emilio Peporini, coppia di Viareggio unita da 76 anni di matrimonio. Lei aveva 96 anni, lui 98.

Olga Bonuccelli è morta il 31 dicembre 2025, mentre il marito Emilio Peporini è deceduto nel tardo pomeriggio del 1 gennaio 2026. Entrambi si trovavano ospiti della casa di cura San Camillo di Vittoria Apuana, dopo un ricovero nel mese di dicembre all’ospedale Versilia.

Oggi a Viareggio è stato celebrato un funerale unico nella chiesa di Sant’Andrea, lo stesso luogo in cui i due si erano sposati molti anni fa e dove avevano festeggiato anche le nozze d’oro. Una cerimonia carica di commozione per una coppia che ha condiviso un’intera vita e che il destino ha voluto riunire anche nella morte.

