Denunciato a Cecina 34enne per furto aggravato di cellulare

I carabinieri di Rosignano Solvay hanno denunciato in stato di libertà un 34enne del posto, già noto alle forze dell’ordine, ritenuto gravemente indiziato di furto aggravato.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il giovane si sarebbe impossessato del cellulare di un altro uomo del luogo dopo una lite avvenuta in un bar pasticceria della zona. Durante l’incontro, entrambi pregiudicati, il telefono della vittima sarebbe accidentalmente caduto a terra, momento che il 34enne avrebbe sfruttato per appropriarsene.

I Carabinieri, grazie alla descrizione fornita dalla vittima e alla conoscenza approfondita del territorio, sono riusciti a identificare il sospettato, già coinvolto in episodi simili in passato. La denuncia è stata trasmessa all’Autorità Giudiziaria di Livorno.

