Deve scontare 3 anni per furto, arrestato latitante a Firenze

È stato individuato e arrestato nel pomeriggio di giovedì 1° gennaio 2026 dai Carabinieri di Firenze un latitante a Firenze, destinatario di un ordine di carcerazione emesso nel marzo 2024. L’operazione rientra nei servizi di controllo del territorio e prevenzione dei reati, rafforzati durante il periodo festivo.

Il latitante è stato fermato nel corso di un controllo in via Pistoiese dal Nucleo Radiomobile dei Carabinieri, che ha proceduto a immediati accertamenti sull’identità dell’uomo. Dalle verifiche è emerso che il soggetto era destinatario di un provvedimento definitivo di esecuzione pena emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova.

L’uomo deve scontare una condanna complessiva di 3 anni e 4 mesi di reclusione, oltre al pagamento di una multa di 200 euro, per furto aggravato in concorso e resistenza a pubblico ufficiale, reati commessi tra Pistoia e Genova nel corso del 2023.

L’attività del Nucleo Radiomobile di Firenze ha consentito di rintracciare il latitante a Firenze e di dare immediata esecuzione al provvedimento restrittivo pendente. Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Firenze Sollicciano, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente.

La responsabilità penale dell’interessato è stata accertata con sentenza definitiva.

Notizie correlate