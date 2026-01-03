Dopo 43 anni di servizio va in congedo il maggiore Carlo Zingale

Dopo oltre 43 anni di servizio nell’Arma dei Carabinieri, va in congedo il Maggiore Carlo Zingale, comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile di Pisa. Originario della Sicilia ma da tempo legato alla Toscana, Zingale ha iniziato la sua carriera nel 1983, ricoprendo nel corso degli anni incarichi di rilievo operativo e territoriale in diverse regioni d’Italia.

Ha prestato servizio al Reparto Squadriglie di Nuoro e nelle stazioni di Castelnuovo Garfagnana e Lucca-San Concordio, per poi comandare le stazioni di Vagli di Sotto, Camporgiano e Lucca-Borgo Giannotti, diventando un punto di riferimento per le comunità locali. Nel novembre 2018, dopo il corso alla Scuola Allievi Ufficiali di Roma, è stato promosso Sottotenente e ha assunto il comando del Nucleo Operativo e Radiomobile di Pisa, incarico mantenuto fino al congedo con il grado di Maggiore.

Durante il servizio a Pisa ha ricoperto anche il comando interinale delle Compagnie di Pisa e Pontedera, coordinando complessi servizi di ordine pubblico, in particolare in occasione delle partite di calcio del Pisa. Cavaliere della Repubblica e laureato in Giurisprudenza, ha inoltre partecipato a una missione di pace in Kosovo.

Nel corso della carriera è stato insignito della Medaglia Mauriziana per dieci lustri di servizio militare, della Medaglia al Merito di lungo comando e della Croce d’Oro con Torre per anzianità. Due gli encomi per meriti operativi: nel 2014 per un’operazione contro il furto di armi e nel 2023 per una rilevante operazione antidroga che portò all’arresto di sei persone e al sequestro di 6 chili di cocaina.

Il Comandante Provinciale di Pisa, colonnello Ivan Boracchia, insieme a una rappresentanza di militari, ha reso omaggio al Maggiore Zingale, esprimendo stima e riconoscenza per la dedizione e l’attaccamento all’Istituzione dimostrati in oltre quattro decenni di carriera. L’Arma dei Carabinieri lo saluta con gratitudine, augurandogli il meglio per il futuro.