Doppio compleanno centenario a Livorno: 100 candeline per Adele Demi e Noemi Guarguaglini

Livorno
Domani, sabato 3 gennaio, Livorno festeggia due nuove centenarie: Adele Demi e Noemi Guarguaglini.

Adele Demi è nata a Livorno il 3 gennaio 1926. Cresciuta a Montenero si è poi trasferita in centro. Ha fatto sempre la casalinga dedicandosi alla casa e alla cura del marito e dei due figli, Simonetta e Piero. Ha anche due nipoti.

Nel tempo libero amava lavorare a maglia. Ancora in gamba si tiene informata leggendo i giornali e guardando la televisione.

Fa il suo ingresso nel club dei centenari anche Noemi Guarguaglini. Nata a Radicondoli (Siena), si è trasferita a Livorno subito dopo il matrimonio, quando aveva circa 25 anni. Con Livorno è stato subito un amore a prima vista tanto che, rimasta vedova, la signora Noemi ha deciso di restare a vivere qua. E in città ha conosciuto anche il secondo marito. Oggi della signora Noemi, che ha deciso di andare a vivere in un Istituto, si prendono cura i nipoti del secondo marito, ai quali è attaccatissima.
Nonostante l’età, non lamenta mai un dolore.

Il sindaco Luca Salvetti ha fatto recapitare alle festeggiate un omaggio floreale con gli auguri della città.

Noemi Guarguaglini

Adele Demi

Fonte: Comune di Livorno - Ufficio stampa

