“Firenze suona per la Palestina”: musica, cultura e solidarietà al Teatro Puccini

Una serata di musica, parole e impegno civile per la pace e i diritti del popolo palestinese. È questo il senso di “Firenze suona per la Palestina”, l’evento in programma giovedì 8 gennaio alle ore 20:30 al Teatro Puccini di Firenze (via delle Cascine 41).

Sul palco si alterneranno artiste e artisti del panorama musicale italiano, uniti dall’obiettivo comune di dare voce alla richiesta di cessate il fuoco, giustizia e rispetto dei diritti umani. La serata sarà presentata da Daniela Morozzi e vedrà la partecipazione di Errico Canta Male, Liqueedo, Fabrizio Mocata, Coro Agorà, Verdiana Raw, Marco Rovelli (con P. Monti e M. Furia), Edipo e il suo complesso, Meganoidi (in acustico), Fry e Franco (Modena City Ramblers) con Spirito (ex MCR).

Accanto alla musica, spazio anche agli interventi di rappresentanti del mondo dell’associazionismo, dell’attivismo e del sindacato: Giancarlo Albori (Gaza Fuorifuoco Palestina), Elisa Giobbi (presidente Firenze Suona), Ali Emad (vicepresidente Associazione Palestinese della Toscana), Tommaso Fattori (attivista), Michele Borgia (portavoce Freedom Flotilla), Ilaria Lani (segretaria CGIL Firenze) e la Comunità delle Piagge.

L’iniziativa è promossa da Gaza FuoriFuoco Palestina, CGIL Toscana e CGIL Firenze, Gaza Fuorifuoco Palestina, Freedom Flotilla, Firenze Suona, + Positivo, Mikron.

L’ingresso è fissato a 15 euro, con prevendita disponibile su Ticketone. Il ricavato contribuirà a sostenere iniziative di solidarietà alla causa palestinese.

Fonte: Cgil Toscana e Firenze - Ufficio Stampa

