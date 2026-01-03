Illuminazione a Led in tutti i campi sportivi di Empoli, intervento da 145mila euro

Sono partiti i lavori al campo sportivo di Sant'Andrea, il primo a vedere realizzati gli interventi di efficientamento all'illuminazione con i fondi stanziati nell'avanzo di bilancio di giugno 2025.

A seguire arriveranno anche nel 2026 i cantieri per i ‘campi’ di Ponte a Elsa, Pozzale, Cortenuova, Monterappoli e Villanova. L’appalto dei lavori era stato affidato alla ditta Elettro 2010 srl con sede a Empoli (via Pirandelli, 21) per un importo di 145mila euro. Già conclusi invece i lavori di efficientamento energetico al campo sportivo di Avane, realizzati con altri fondi già accantonati.

Entro la primavera 2026 i lavori saranno conclusi e così tutti i campi sportivi saranno migliorati sia dal punto di vista della visibilità dell'area da gioco e delle sue pertinenze, sia per quanto riguarda l'efficienza e il risparmio energetico. Si stima una riduzione dei consumi energetici superiore al 60% rispetto alla tecnologia attuale, con un conseguente e significativo risparmio sulla spesa pubblica.

L’assessora alla Transizione Ecologica del Comune di Empoli, Laura Mannucci, ha compiuto un sopralluogo a Fontanella: "La riqualificazione degli impianti sportivi, specialmente quelli di frazione, è una delle priorità che abbiamo dato sin dall'insediamento. Gli interventi che 'muovono' maggiori consumi sono quelli legati alle caldaie e all'illuminazione. A poco più di un anno di mandato completiamo gli interventi per l'illuminazione a Led con i fondi dell'avanzo di bilancio e in poco tempo migliorerà sensibilmente la qualità del gioco e della socialità nei campi di frazione".

Così commenta l'assessore alle Manutenzioni, Simone Falorni: "L'investimento sui campi sportivi è un intervento che segue il Piano Frazioni e Quartieri e che siamo felici di cominciare in questi giorni. I giocatori, le dirigenze e gli spettatori potranno usufruire di una visibilità migliorata e l'intervento porterà anche un risparmio in termini di costi dell'energia".

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa