La Befanata a Lucca, grande festa in piazza San Francesco

È un’attesa condivisa dall’intera città quella che contraddistingue il tradizionale arrivo della Befana in piazza San Francesco, a Lucca. L’appuntamento è per martedì 6 gennaio, dalle 14.30, in piazza, grazie all’organizzazione del Comitato popolare di piazza San Francesco con la collaborazione dei vigili del Fuoco di Lucca, della Croce Verde di Lucca e dell’associazione Fermento.

Ventotto anni di Befanata del centro storico: una festa che anno dopo anno richiama migliaia di persone, grandi e piccoli, con tantissime famiglie che accorrono in San Francesco per assistere allo spettacolo della Vecchina volante. A rendere unica nel suo genere la Befana di Lucca, infatti, è proprio il momento in cui l’anziana signora scende dal cielo a cavallo della sua scopa, grazie al coinvolgimento dei vigili del Fuoco, per distribuire dolci e calze a tutti i bambini presenti in piazza.

In questi giorni i volontari del Comitato popolare stanno preparando e impacchettando le calze, per donarle martedì 6, nel pieno spirito di condivisione, supporto e solidarietà che contraddistingue questa realtà storica del centro. Con la stessa ottica, inoltre, alcune delle calze saranno consegnate ai piccoli pazienti del reparto di pediatria dell’ospedale San Luca e saranno distribuiti pacchi alimentari alle famiglie che vivono situazioni di maggiore difficoltà economica.

In San Francesco, inoltre, per tutto il pomeriggio ci sarà musica e animazione per i più piccoli, sarà possibile fare merenda e stare insieme e partecipare all’estrazione della consueta lotteria della Befana, con tanti premi in palio. È possibile acquistare i biglietti della lotteria anche direttamente in piazza martedì 6 gennaio. Il tutto con l’obiettivo di trasformare ancora una volta piazza San Francesco in un luogo di incontro e condivisione, nel segno delle tradizioni popolari legate all’Epifania.

La Festa della Befana è organizzata grazie al contributo di Comune di Lucca - Vivi Lucca, all’interno del programma Lucca Magico Natale, e Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e con il supporto degli Osti di San Francesco.

Fonte: Ufficio Stampa

