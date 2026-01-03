Fucecchio in lutto: muore Dino Muraca, ex consigliere con AN e insegnante alle medie

Cronaca Fucecchio
Dino Muraca

Il Comune di Fucecchio ricorda il professor Dino Muraca, insegnante e politico locale, scomparso il 2 gennaio

L’amministrazione comunale di Fucecchio, insieme alla sindaca Emma Donnini, ricorda con stima e affetto il professor Dino Muraca, insegnante di lettere alla scuola media Montanelli Petrarca e attivo in politica locale.

Muraca, originario della Calabria, era arrivato a Fucecchio, dove aveva costruito solide radici sia sul piano personale sia professionale, insegnando italiano a intere generazioni di adolescenti. Dal punto di vista politico, fu eletto nelle liste di Alleanza Nazionale nel 1999, divenendo poi capogruppo in consiglio comunale, e successivamente rieletto nel 2004.

Il professore si è spento il 2 gennaio, circondato dall’affetto dei familiari. Il funerale si terrà domani alle 15 nella chiesa di Santa Maria delle Vedute a Fucecchio.

"Alla famiglia - la moglie e i figli - vanno le condoglianze della sindaca Emma Donnini a nome di tutta la comunità fucecchiese", così in un post sui canali social il Comune di Fucecchio.

