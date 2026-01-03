Nuova scossa di terremoto nel Pistoiese

Una nuova scossa di terremoto è stata registrata nel pomeriggio nell’Appennino pistoiese. Il sisma, di magnitudo 2.7, è stato rilevato alle 15.45 nella zona di Sambuca Pistoiese, a una profondità di circa 10 chilometri, senza segnalazioni di danni o disagi alla popolazione.

Nel corso della giornata è proseguito anche lo sciame sismico nell’area di Sansepolcro, dove poco dopo le 12 sono state avvertite altre due scosse di lieve entità. L’attività tellurica, secondo quanto emerso, è andata progressivamente attenuandosi.

Un ulteriore evento sismico, di magnitudo 1.9, è stato infine registrato nel Senese, nel territorio di Castelnuovo Berardenga, intorno alle 13.30. Anche in questo caso non risultano conseguenze per persone o strutture.

Notizie correlate