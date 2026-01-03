Premio letterario Chianti: i candidati della 38esima edizione

Il Comitato Tecnico del Premio Letterario Chianti, esaminati i testi di narrativa editi e pervenuti secondo norme del bando, nel periodo dall'1 luglio 2024 al 30 giugno 2025, ha compiuto una prima scelta di titoli comprendente i seguenti 58 testi, proposti in ordine alfabetico. Da questa lista il Comitato trarrà, dopo ulteriori opportune selezioni e confronti, i libri degli autori finalisti, i cui nomi saranno comunicati entro il mese di gennaio 2026.

La lista

Aiolli Valerio, Portofino Blues, Voland (febbraio-25)

Albanese Antonio, La strada giovane, Feltrinelli (aprile-25)

Albinati Edoardo, I figli dell’istante, Rizzoli (marzo-25)

Allamprese Luciano, Esame di coscienza, Atlantide (febbraio-25)

Benassi Giuseppe, Cinque più uno, Transeuropa (giugno-25)

Campo Rossana, Libere e un po’ bastarde,Bompiani (gennaio-25)

Camurri Roberto, Splendeva l’innocenza, NN (gennaio-25)

Canistro Antonio Pio, Kairos l’agognata libertà, Vertigo (giugno-25)

Carrano Patrizia, Il cuore infranto della quercia, Aboca (aprile-25)

Cau Bibbiana, La levatrice, Nord (maggio-25)

Conforti Silvia, Anch’io potrò volare, GM Libri (giugno-25)

Contu Luigi, Domani sarà tardi, Solferino (aprile-25)

De Franco Ettore, Le consonanze dell’amore, Mauro Pagliai (gennaio-25)

De Gregorio Concita, Di madre in figlia, Feltrinelli (maggio-25)

Delis Erica, Leone come me, Autopubblicato, (marzo 2025)

Di Consoli Andrea, Il canto silenzioso degli amici, Rubbettino (giugno-25)

Fabbrini Antonella, La luna e la bottiglia, Florestano editore (luglio-24)

Feri Lara, Mamma non mamma, Mauro Pagliai Editore, (febbraio 2025)

Ferrucci Roberto, Il mondo che ha fatto, La Nave Di Teseo, (febbraio-25)

Gabriele Canè, Trolley, Minerva (giugno-25)

Galletta Veronica, Malotempo, Minimum Fax, (marzo-25)

Gasperetti Flavia, La verità quando arriva è una tempesta, Bompiani (febbraio-25)

Ghiotti Giorgio, Casa che eri, Hacca, (dicembre-24)

Gianfranco Mammi, Storia naturale dei miei avi, Exorma, (novembre-24)

Giani Leonardo, Ripple, LuoghInteriori (novembre-24)

Gotto Gianluca, Verrà l’alba, starai bene, Mondadori, (giugno-25)

Griffi Gian Marco, Digressione, Feltrinelli (giugno-25)

Luban Wanda, Gli artigli di Dio, Alter Ego (settembre-24)

Lupo Giuseppe, Storia d’amore e macchine da scrivere, Marsilio (febbraio-25)

Maccari Paolo, Ballata di Memmo e del biondo, Elliot (gennaio-25)

Magliani Marino, Romanzo olandese, Scritturapura (maggio-25)

Manetti Nicoletta, Io Beatrice Cenci, Pontercorboli (settembre-24)

Mariucci Fatima, Crociera ai fiordi, Art edizioni (2024)

Marone Lorenzo, La vita a volte capita, Feltrinelli (novembre-24)

Martini Sergio, Ritorno a Sukut, Felici (ottobre-24)

Mencarelli Daniele, Brucia l’origine, Mondadori (ottobre-24)

Mendolicchio Fabio, Lo schiacciapatate. Ossessioni di un editore cuoco, I Libri di Mompracem (maggio-25)

Mondadori Sebastiano, Di cosa siamo capaci, La Nave Di Teseo (giugno-25)

Morelli Paolo, La vera vita di Margarito d’Arezzo, artista, Exorma (maggio-25)

Navarra Fosca, La notte fa ancora paura, Minimum Fax (maggio-25)

Neri Nicola, Non commettere infinito, Miraggi (maggio-25)

Pallavicini Piersandro, Il mondo di Maria, Mondadori (giugno-25)

Pareschi Monica, Inverness (racconti), Polidoro (maggio-25)

Pini Agnese, La verità è un fuoco, Garzanti (maggio-25)

Prezioso Maria Caterina, I giorni pari, Arkadia (novembre-24)

Prunetti Alberto, Troncamacchioni, Feltrinelli (settembre-24)

Pulixi Piergiorgio, La donna pozzo, Feltrinelli (settembre-24)

Recchia Roberta Io che ti ho voluto così bene, Rizzoli (maggio-25)

Rui Elena, Vedove di Camus, L’orma (maggio-25)

Saviano Roberto, L’amore mio non muore, Einaudi (maggio-25)

Scudeletti Massimiliano, La laguna del disincanto, Arkadia (novembre-24)

Selvetella Yari, La mezz’ora della verità, Mondadori (gennaio-25)

Terranova Nadia, Quello che so di te, Guanda (gennaio-25)

Tofanari Francesca,La stagione delle anime fragili, Bonfirraro editore, (febbraio-25)

Veladiano Maria Pia, Quel che ci tiene vivi, Guanda (ottobre-24)

Vitale Serena, Cartella clinica, Sellerio (maggio 2025)

Voltolini Dario, Dagli undici metri, Baldini+Castoldi (novembre-24)

Zuccato Sabrina, La levatrice di Nagyrév, Marsilio (gennaio-25)

Il bando su www.premioletterariochianti.it e su https://www.premioletterariochianti.it/pdf/BANDO38.pdf#view=FitH

Fonte: Città Metropolitana Firenze - Ufficio Stampa