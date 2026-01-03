Presepi Geniali, nel giorno della Befana la premiazione a Vinci

Vinci
Si sono chiuse giovedì 1 gennaio 2026, le votazioni per scegliere la migliore versione dei Presepi Geniali.

Organizzata dal Centro Commerciale Naturale Vincincentro - in collaborazione con la parrocchia di S. Croce e del Comune di Vinci -, la manifestazione è giunta alla sua seconda edizione e mira a valorizzare le creazioni della rappresentazione sacra in tutte le sue forme, così come sta succedendo nel Capoluogo, dove fino al 6 gennaio le installazioni rimarranno in giro per il paese, pronte a essere scoperte (possono essere apprezzate anche sulla pagina Facebook del CCN)..

La premiazione per il miglior presepe geniale è prevista per martedì 6 gennaio, quando alle 12 la Befana entrerà in Piazza Masi portando con sé i dolci per i bambini.

A seguire, la proclamazione del miglior presepe delle festività 2025, ovvero quello che ha ricevuto più voti dai visitatori, i quali hanno votato in questi giorni sulle schede disponibili nei negozi aderenti al Centro Commerciale Naturale Vincincentro.

In caso di pioggia l’evento si svolgerà nei locali adiacenti alla chiesa di S. Croce in Vinci.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio Stampa

