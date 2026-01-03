Rissa in Piazza Duomo, Lega: "Fatto non deve essere minimizzato. Servono Cpr in Toscana"

"Nel pieno rispetto e totale fiducia nei confronti di chi è deputato a verificare quanto accaduto in Piazza Duomo a Firenze la notte di capodanno, pensiamo che il fatto sia molto grave e che le immagini parlino da sole, anche se da Palazzo Vecchio qualcuno grida alla strumentalizzazione politica", così Federico Bussolin e Guglielmo Mossuto, rispettivamente Segretario provinciale e Capogruppo Lega in Comune.

"Un pessimo biglietto da visita per il capoluogo regionale ed anche a fronte di quanto accaduto, ribadiamo, dunque, la ferma necessità che pure in Toscana venga realizzato un Cpr, ovvero una struttura dove temporaneamente vengono ospitati quegli immigrati irregolari in attesa di essere espulsi-proseguono gli esponenti leghisti. Da parte della Sinistra toscana, Pd in testa, si continua, invece, a promuovere l'accoglienza diffusa che si trasforma sempre più in una criminalità diffusa, come testimonia chiaramente quanto successo nel centro storico fiorentino-precisano Bussolin e Mossuto. Basta fare come gli struzzi ed essere buonisti, occorre prendere atto che città come Firenze siano sempre più insicure e che, troppo spesso, a delinquere, mettendo a repentaglio l'incolumità delle persone perbene, siano proprio quegli immigrati clandestini, difesi a spada tratta da Funaro e soci", concludono i rappresentanti della Lega.

Federico Bussolin e Guglielmo Mossuto(Lega)

