Sospetta intossicazione da monossido a Montevarchi: muore 68enne, una donna ricoverata

Tragedia ieri pomeriggio a Montevarchi, dove un uomo di 68 anni è morto all’ospedale valdarnese della Gruccia per una sospetta intossicazione da monossido di carbonio.

Il soccorso è scattato intorno alle 18, quando in un’abitazione di via Burzagli è stato segnalato un possibile accumulo di gas. All’arrivo dei vigili del fuoco e del personale del 118, l’uomo era già in arresto cardiaco ed è stato trasportato in codice rosso in ospedale, dove è deceduto poco dopo.

Nell’abitazione era presente anche una donna, trovata in un’altra stanza, trasferita anch’essa in ospedale per accertamenti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri insieme ai vigili del fuoco per le verifiche e le indagini del caso.