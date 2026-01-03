Spegne 100 candeline Lilia Krmac

Lilia Krmac ha festeggiato il traguardo dei 100 anni. La signora Lilia Krmac, vedova Sabbadin, è nata il 4 gennaio 1926 a Maresego, nel nord dell’Istria, frazione del comune di Capodistria.

Trasferitasi a Livorno insieme al marito, dipendente comunale, Lilia Krmac ha dedicato la propria vita alla famiglia, svolgendo con passione il ruolo di casalinga e prendendosi cura del marito e della figlia.

Grande amante dello sport, Lilia Krmac ha praticato nuoto a livello agonistico, conquistando nel corso degli anni numerose medaglie e coppe, oltre a stabilire anche alcuni record. Una passione che l’ha accompagnata per gran parte della vita e che testimonia il suo spirito dinamico.

Fino a due anni fa, Lilia Krmac continuava a recarsi al mare da sola, utilizzando i mezzi pubblici per raggiungere il litorale. Ancora oggi, alla soglia del secolo di vita, mantiene una forma invidiabile e non rinuncia alla ginnastica quotidiana.

In occasione di questo importante compleanno, il sindaco di Livorno Luca Salvetti ha fatto recapitare alla signora Lilia Krmac un omaggio floreale, accompagnato dagli auguri ufficiali dell’amministrazione comunale e dell’intera città.

