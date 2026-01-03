Scosse di terremoto tra Toscana e Emilia, magnitudo 3.1 nel Pistoiese

Una serie di scosse di terremoto in serata sull’Appennino tra Romagna e Toscana, dove l’Ingv ha registrato tre eventi sismici nel giro di poco più di un’ora. L’evento principale è stato rilevato alle 20:53, con una magnitudo 3.5, epicentro nella zona di Verghereto, nel Cesenate, a una profondità di circa 10 chilometri.

Il sisma è stato localizzato a 8 chilometri a ovest di Verghereto e a 9 chilometri da Chiusi della Verna, in provincia di Arezzo. Nella stessa area, alle 20:25, era stata già registrata una prima scossa di magnitudo 2.4, sempre senza conseguenze.

Un terzo evento sismico è stato poi rilevato alle 22:02 nella zona di Sambuca Pistoiese, in provincia di Pistoia. In questo caso la scossa ha avuto magnitudo ML 3.1, con epicentro a 6 chilometri a est del centro abitato e una profondità di 9 chilometri.

Non si segnalano al momento danni a persone o cose.

